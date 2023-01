Candidatas do Tênis Clube Pará, Asalp e Tuna Luso são apresentadas ao Rainha das Rainhas 2023

Mais três candidatas ao Rainha das Rainhas 2023 foram anunciadas na última quinta-feira (26). Tênis Clube do Pará, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ASALP) e Tuna Luso Brasileira apresentaram as jovens que vão disputar o título da soberana do carnaval. Um coquetel servido aos convidados, na sede da Tuna Luso, na Avenida Almirante Barroso, marcou a quarta noite de comemoração.

Usando um vestido glamouroso prateado, Ana Barbosa, de 26 anos, desfilou no salão da sede ao som da abertura tema "Papaya", do compositor Lafayette Coelho Varges, ao ser apresentada como “Rainha do Tênis Clube”. Ela é moradora do bairro do Condor, em Belém, e natural de Mocajuba (PA).

Ana Barbosa, de 26 anos, desfilou no salão da sede ao som da abertura tema "Papaya", do compositor Lafayette Coelho Varges, ao ser apresentada como “Rainha do Tênis Clube” (Carmen Helena / O Liberal)

Ana trabalha como fisioterapeuta. Ela contou que costumava participar de concursos de beleza em seu município, e por isso, o Rainha das Rainhas era um sonho distante. Quando surgiu o convite em 2020, ela disse que aceitou de brincadeira, mas nunca acreditou que poderia ser verdade. Com bom humor, para ela, desfilar na apresentação pelo Tênis Clube já foi "vencer na vida".

“São quase três anos de preparação intensa na academia, porque eu quero muito trazer esse título para o Tênis Clube”, afirmou a fisioterapeuta.

A rainha do Tênis Clube contou que a partir de segunda-feira (30), já vai ensaiar com a fantasia. Para a apresentação na passarela do Hangar, Ana disse que o público poderá esperar muito glamour e suspense. “Nós queremos trazer uma magia sombria, e depois, claro que a alegria”, afirmou. O coreógrafo dela é o Éverton Magalhães; a fantasia é assinada por Ocir Neto e Júnior Mazine; a maquiagem ficará por conta de Vitor Duvalier.

Além de conseguir conquistar o título para o Tênis Clube, Ana quer usar a visibilidade para divulgar o trabalho dela e pretende aproveitar todas as oportunidades que tiverem disponíveis. “Quero que esse concurso seja um grande realizador de sonhos. Tenho respeito por todas as oportunidades. Por isso, desejo que vença a melhor”, declarou confiante.

Quem realizou a passagem de faixa para a fisioterapeuta foi Maria Cecília Monteira, Rainha do Tênis Clube de 1990. Para a ex-candidata, prestigiar Ana nesse momento tão importante chega ser emocionante.

“A nossa candidata é muito bonita e a fantasia mais ainda. Estamos felizes que após dois anos de expectativa, estaremos competindo novamente. Todos podem esperar o melhor da Ana na passarela”, afirmou a diretora do Tênis Clube, Sema Oliveira.

‘O público pode esperar muita magia na minha apresentação,’ diz candidata do Asalp

Em busca do bicampeonato, a Asalp, que conquistou o primeiro lugar no Rainha das Rainhas de 2020, com Juliane Moraes, mostra-se confiante em fazer o título novamente ao clube. Ádria Nogueira, de 26 anos, moradora do Pratinha II, é a encarregada de garantir a vitória.

Ádria é enfermeira e chegou a atuar no pico da pandemia de covid-19, no hospital de campanha do Hangar, e é natural de Cametá (PA). Ela afirmou que está sendo muito difícil conciliar os ensaios com o mestrado e a atuação na Enfermagem, mas ela está muito confiante em conseguir trazer o título para o clube. “Estou muito ansiosa e feliz com toda essa loucura”, afirmou.

Ádria Nogueira, de 26 anos, moradora do Pratinha II, é a encarregada de garantir a vitória para a Asalp (Carmen Helena / O Liberal)

A rainha da Asalp contou que tem experiência em desfilar na passarela e sair em escolas de samba em Cametá. Ádria disse que vem de uma família tradicional de carnaval, que tem muito samba no pé. “Começou com a minha mãe desfilando nas escolas e agora estou dando continuidade, em um sonho que é de todos os meus familiares”, disse.

Desde pequena, Ádria acompanha o concurso. Viver o Rainha das Rainhas para ela está sendo a realização de um sonho. Um sonho que contrasta com uma memória difícil. Para ela, no dia 11 de fevereiro, retornar ao Hangar é poder dar um novo significado para o lugar e para a vida dela. “O público pode esperar muita magia da minha apresentação”, adiantou. A coreografia e a maquiagem são assinadas por André Chagas.

Juliana Moraes, vencedora do Rainha das Rainhas de 2020 e ex-candidata do Asalp, desejou muita sorte e boas energias para Ádria, destacando que a humildade é o ingrediente principal para a vitória.

Segundo o presidente da diretoria da Asalp, Pedro Paes, é uma grande responsabilidade chegar no concurso sendo detentor do último título. O que para muitos poderia significar “uma segurança” a mais, para ele, é sinônimo de ônus em dobro.

Diretora da Tuna Luso quer buscar com unhas e dentes pelo título tão cobiçado

Janaína Pontes Ferreira, de 28 anos, moradora do bairro do Umarizal, foi escolhida como “Rainha da Tuna Luso”. Ela é estudante de administração e bailarina formada. A candidata disse que participa de vários festivais de balé, mas será a primeira vez num concurso de beleza e espera estrear com o “pé direito”. O convite para participar do “Rainhas” foi uma grande surpresa, que a jovem “abraçou” com a certeza que daria o melhor de si.

Janaína Pontes Ferreira, de 28 anos, moradora do bairro do Umarizal, foi escolhida como “Rainha da Tuna Luso” (Carmen Helena / O Liberal)

“Minha preparação está sendo intensa e desafiadora. O Rainhas difere muito do que é o balé. Mas eu acredito que o lado artístico, da dança, é muito importante para o concurso e consigo contribuir com tudo isso. Por isso, estou um pouco mais relaxada”, declarou a rainha da Tuna.

Janaína disse que no dia do grande evento, o público e os jurados podem esperar além, de surpresas com a fantasia, muita atuação e danças que remetem à cultura paraense. “Acredito que nosso Estado ainda não seja tão valorizado. Então, pretendo trazer esse elemento na minha apresentação”, afirmou. Os estilistas dela são Luciano Neto e Júnior Mazine; a coreografia por Éverton Magalhães.

A presidente da Tuna, Graciete Maués, foi quem entregou a faixa para Janaína. Ela garantiu que o clube está preparado para vencer esse ano e vai lutar pelo título com unhas e dentes. “Nossa candidata é uma grande dançarina e vamos arrebentar”, garantiu.

Patrícia Lopes, uma das coordenadoras do concurso de beleza e fantasia, afirmou que está muito feliz com o resultado das apresentações e que as “Rainhas” são " umas mais belas do que as outras”.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.

O grande espetáculo já está sendo organizado e acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.