Ariane Cohen, candidata ao Rainha das Rainhas 2023, é atriz e aposta em sua desenvoltura no palco

O Pará Clube apresentou, na noite desta quarta-feira (25), a candidata ao Rainha das Rainhas 2023. O clube ficou um tempo fora do concurso, mas este ano retorna em busca da vitória no Rainhas e quem vai representar a tradicional agremiação paraense é a atriz Ariane Cohen, de 24 anos.

A jovem é apaixonada por dança e pela arte de atuar, e tem como principais características o sorriso marcante, uma personalidade forte e sua religiosidade. Para ela, estar participando do Rainha das Rainhas deste ano é a realização de um sonho, o que se torna ainda mais especial por fazer parte do retorno da agremiação ao concurso.

Ariane, que frequenta o clube desde muito nova, promete encantar os jurados e o público com sua simpatia e experiência em concursos de beleza. Para ela, ter sido escolhida para representar o Pará Clube é motivo de orgulho e gratidão.

"Frequento o clube desde nova. Minha família é sócia de lá. Eu amo aquele clube. Estou muito feliz de estar participando do concurso e vou dar o meu melhor. Mas, claro, que com o pé no chão. Já entreguei nas mãos de Deus. Sei que será uma grande realização", destaca a candidata do Pará Clube.

Presidente do Pará Clube, Pedro Castro, a Candidata Ariane Cohen, e o diretor social, Antonio Fagundes, durante a apresentação da candidata do clube (Carmem Helena / O Liberal)

Para o presidente do Clube, Antônio Pedro Castro, voltar a ter uma representante no Rainha das Rainhas é motivo de felicidade para a diretoria do Pará Clube. "É uma alegria e satisfação participar desse tão conceituado concurso. Nosso diferencial é saber que depois de alguns anos estamos voltando a participar do concurso onde já tivemos uma representante campeã. Estamos muito confiantes, porque a candidata demonstra garra e vontade de vencer. Que o concurso alcance os seus objetivos e que a melhor candidata vença", ressalta Pedro Castro.

Rainha das Rainhas

O sonho antigo tomou forma e agora a candidata terá a chance de conquistar o título de Rainha do Carnaval paraense. Para a apresentação, ela promete levar muita garra, dedicação e uma execução cheia de paixão.

"Eu sempre sonhei que um dia eu pudesse realizar, e agora estou aqui. Eu sinto que eu sou a cara do Rainha. Amo dançar, amo desafios. Por muitos anos eu imaginei, mesmo não sabendo se ia realizar, estar naquele palco, dando o meu melhor. E agora vou realizar", ressalta Ariane.

A candidata do Pará Clube não tem medido esforços para levar o seu melhor para a competição. "Os treinos e ensaios são todos os dias bem intensificados. Estou muito ansiosa para ver o resultado final, mas já está dando tudo certo, com a vontade de Deus. Minha equipe virou uma família e estamos trabalhando para dar o melhor no dia do concurso", finaliza a rainha do Pará Clube.

Ariane Cohen, rainha do Pará Clube, intensificou a rotina de treinos e ensaios para conquistar o título do Rainha das Rainhas 2023 (Carmem Helena / O Liberal)

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, em Belém. O concurso terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile pela TV Liberal e G1 Pará, e o movimento dos bastidores em OLiberal.com.