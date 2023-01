Rainha das Rainhas 2023: Ariane Cohen representa o Pará Clube; vídeo

O Pará Clube, primeira associação a ganhar um título do Rainha das Rainhas do Carnaval, em 1950, realizou um coquetel na noite desta quarta-feira (25), para apresentar a candidata que irá disputar a faixa e coroa de soberana: Ariane de Sousa Cohen é a “Rainha do Pará Clube”. Ela tem 24 anos e mora no bairro da Terra Firme, em Belém.

Disputando por um clube de tradição, em terceiro lugar no ranking dos mais premiados, Adriana afirmou que está animada com a missão de buscar uma vitória ao Pará Clube. Ela é é atriz, modelo, influenciadora digital e bailarina. Desde criança, Ariane conta que costumava desfilar e diz que poder viver esse momento é a realização de um sonho. A rainha do Pará Clube declara ter ficado muito feliz convite com o convite, esperando trazer o título.

“A minha preparação está sendo muito intensa. Tenho dado o melhor de mim. Espero que venham muitas coisas boas. Eu tenho focado em sustentar a fantasia, porque é muito pesada. Mas vocês podem esperar muitas surpresas da minha apresentação”, afirmou Ariane. O coreógrafo dela é o Diego Jaques. A fantasia é do estilista Jerfesson Leão e a maquiagem será de Biatriz Luz.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.