Rainha das Rainhas 2023: Confira a entrevista com Mayara Samile, a Rainha do Clube Cassazum; vídeo

Conheça Mayara Samile, representante do Clube Cassazum. A candidata tem 22 anos, é de Belém do Pará, é do signo de aquário e diz que está empenhada em ganhar o concurso. "Meu maior sonho de vida, além de ganhar o concurso, é conseguir me formar, dar uma vida melhor para a minha mãe e a minha família", diz.



Ela é torcedora fiel do Clube do Remo e gosta muito de açai e de churrasco. Ela também conta que gosta de ficar em casa, assistir filmes, sair para jantar e viajar.

Mayara diz que ficou surpresa quando recebeu o convite da diretoria do seu clube. "Eu sempre vou ao clube e o diretor me viu, junto com o estilista Carlos Amilcar, e resolveu me convidar", conta.

A preparação para o Rainha das Rainhas 2023 tem sido com uma rotina itensa. "Faço academia, muito treino de cárdio, vou ao salão de beleza... Os meus dias são sempre corridos, com muita disciplina. Espero que o consurso abra várias portas para mim, principalmente profissionais", diz.