Rainha das Rainhas 2023: Clube dos Advogados apresenta Sabrina Niekelle; conheça a rainha

O terceiro dia de apresentações do Rainha das Rainhas foi realizado, nesta quarta-feira (25), por volta das 19h, na sede social do Pará Clube. No coquetel de apresentação, o Clube dos Advogados trouxe a público a sua candidata ao concurso de beleza e fantasia mais tradicional da Amazônia. Quem irá representá-los na 75ª edição é Sabrina Franco Wentz Niekelle, de 20 anos. Ela é moradora do bairro Castanheira, na capital paraense.

Sabrina está estudando para o vestibular de Medicina e concilia a rotina dos estudos com a preparação para o Rainha das Rainhas. Ela afirmou quem tem pouquíssimas experiências em concursos de beleza, mas ganhou recentemente do “Miss Cidades das Mangueiras”. Quebrando uma tradição, essa é a primeira vez que a Rainha do Clube dos Advogados não é advogada ou estudante de Direito.

“Eu me sinto um pouco nervosa, mas sei que isso é normal. Com certeza é um sonho viver tudo isso”, afirmou a candidata. A “Rainha do Clube dos Advogados” contou que acompanha o concurso há muito tempo. Quando era criança, tinha o costume de se reunir com a família para assistir o concurso na televisão e brincar de “dar notas as candidatas”. Hoje, ela tem a missão de trazer o título para o clube.

“Minha preparação está sendo incrível e olha vou arrasar, tenho certeza. Pode esperar que estou dando tudo de mim”, disse bem confiante. A coreografia dela é assinada por Gabriel Sales e Thayla Savick. A fantasia será do estilista Zander Gurjão.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa do Pará (ASALP), Assembléia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.