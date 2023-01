Janaína Ferreira aposta na dança para conquistar o título de Rainha das Rainhas

Ter a chance de participar do Rainha das Rainhas é o sonho de muitas jovens paraenses. Um exemplo disso é a estudante de administração Janaína Ferreira, que concorrerá na edição deste ano pela Tuna Luso Brasileira. A candidata foi apresentada na noite desta quinta-feira (26), no clube do coração.

A estudante se diz confiante na conquista do título e traz para o palco do concurso a paixão pela dança, já que a jovem é bailarina há 13 anos. A familiaridade com o palco ajuda a ter segurança na passarela. O preparo para o Rainha das Rainhas tem sido intenso e a expectativa é que o concurso seja um momento inesquecível para todos.

"Acredito que teremos trabalhos apoteóticos e rainhas, assim como eu, ansiosas para apresentarem e representarem seus clubes com um grande show. A dança é tudo para mim. Respiro arte, e ela, em destaque, é o que me faz ter sensações indescritíveis e oportunidades únicas. Hoje, vivo a dança em diversos gêneros: jazz, contemporâneo, como miss e, agora, como rainha", destaca a jovem representante da Tuna.

Diretoria do Clube Tuna Luso durante apresentação da rainha 2023, Janaína Pontes (Carmem Helena / O Liberal)

Para ela, o concurso vai muito além da premiação, sendo uma oportunidade de garantir mais visibilidade para a sua maior paixão: a dança. "O Rainha das Rainhas será usado em prol de uma maior visibilidade para a cultura da dança no nosso estado, a qual ainda acho desvalorizada. O concurso é, literalmente, envolvido pelos amantes da arte. Isso será feito independente de vitória", ressalta Janaína.

Realização de um sonho

O Rainha das Rainhas é o mais tradicional concurso de beleza da região norte e se tornou o sonho de muitas jovens paraenses. Com a representante da Tuna Luso Brasileira não foi diferente. Janaína sempre sonhou em participar do concurso e promete levar muita entrega, determinação e foco para a competição.

"Levarei o que um verdadeiro amante da arte gosta de fazer: contar uma história onde a música, o teatro e a dança se unem formando um grande espetáculo. A Tuna é um clube o qual sempre admiro os trabalhos que leva ao palco do Rainha das Rainhas. Aliás, sempre foi um dos clubes que eu almejava representar. Agora, será um privilégio estar nesse papel", complementa a candidata.

A presidente da Tuna Luso, Graciete Maués, falou sobre o sentimento de ver o clube participando do concurso. "Estamos orgulhosos e felizes em participar de mais uma edição do Rainha das Rainhas do Carnaval. Que seja um grande concurso, não só de beleza e fantasias, mas, também, de congraçamento entre o Grupo Liberal e os clubes participantes", destaca.

O clube, que é tradicional no concurso e participa desde a primeira edição da competição, já conquistou três títulos do Rainha das Rainhas. Neste ano, a agremiação vai em busca do tetracampeonato na competição. Para isso, a expectativa é que a candidata do clube faça um grande desfile e que represente a Tuna Luso com muito orgulho.

Janaína chega ao Rainha das Rainhas com muita garra e determinação para ser coroada a Soberana do Carnaval (Reprodução/Fabiola Tuma)

"Estamos confiantes em nossa candidata, e o nosso diferencial é um misto que envolve fantasia, dança e beleza. Através de todos esses predicados, que nós esperamos ser mais uma vez campeões", complementa a presidente.

Preparação

O Rainha das Rainhas 2023 promete surpreender os jurados e o público. Para isso, as candidatas têm se preparado para levar um verdadeiro espetáculo para os palcos do Hangar. Com a Rainha da Tuna Luso não tem sido diferente.

"Os treinos e ensaios estão muito planejados e organizados, conforme os dias da semana. Pela parte da manhã, sempre faço pilates e me divido entre tratamento de estética e salão. Pela parte da tarde, treino funcional. E noite, sempre ensaio. Durante os intervalos, me alimento bem para aguentar a rotina", finaliza Janaína.

Concurso

O Rainha das Rainhas retorna ao palco do Hangar Centro de Convenções no dia 11 de fevereiro. A volta da competição marca um momento especial para os 14 clubes que concorrem na edição deste ano. A cobertura completa do concurso será dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão do desfile, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, e do movimento dos bastidores pelo portal OLiberal.com.