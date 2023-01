Danielly Monteiro promete surpreender os jurados e o público no Rainha das Rainhas 2023

O maior e mais tradicional concurso de beleza e fantasia da Amazônia retorna aos palcos neste ano, e na noite da última quarta-feira (25), foi a vez do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A) apresentar a candidata ao Rainha das Rainhas 2023. Danielly Monteiro, de 21 anos, disputará o título de rainha do Carnaval 2023.

A estudante de psicologia, técnica ambiental e bailarina é moradora do bairro do Jurunas e chega na competição confiante, já que tem experiência em concursos de beleza. Além disso, a candidata do C.S.S.A promete surpreender os jurados e o público. Ela também pretende usar a experiência com a dança a seu favor.

"Irei trazer uma grande surpresa. O que eu posso adiantar é que o tema vai surpreender a todos: jurados e público. Sou bailarina há 18 anos e isso traz uma confiança a mais por eu já ter uma experiência com o palco, o público e os jurados", destaca.

Danielly é apaixonada por dança desde muito novinha e viu na prática da atividade a oportunidade de se tornar alguém melhor. Além disso, a jovem acredita que o balé pode ser um diferencial na hora da apresentação no concurso.

Presidente do CSSA, Jairo Leal, e a rainha que reprenta o clube em 2023, Danielly Monteiro (Carmem Helena / O Liberal)

"A dança sempre foi a minha vida. Através dela me tornei uma pessoa super responsável em tudo que faço. Ao meu ver, a dança vai me ajudar bastante em expressar tudo de melhor, mesmo sabendo das dificuldades de ser a soberana do Carnaval, haja visto que temos concorrentes belíssimas e também preparadas para o concurso. Mas creio eu que já temos um pontinho à frente, pois através da dança, consigo expor minha espiritualidade com expressões, gestos e movimentos", ressalta a candidata do C.S.S.A.

O presidente da agremiação, que já levou um título do Rainhas para casa, Jairo Dias Leal, destaca a confiança no que a candidata do clube irá apresentar aos jurados e ao público. "Nossa candidata tem a força da mulher paraense. Nosso diferencial não está em ser melhor ou em uma fantasia de outro mundo. Acreditamos na força da nossa candidata. O sentimento é de contribuição em uma das grandes festas do povo brasileiro, que é o nosso Carnaval, e os grandes concursos de fantasia. Nosso retorno é especial", afirma Jairo.

Sonho de infância

Danielly sempre foi apaixonada por concursos de beleza. Para a jovem, conquistar o título de Rainha do Carnaval vai muito além de um prêmio, é a realização de um sonho de infância. "Eu idealizo isso desde a infância. Eu assistia pela televisão e ficava encantada. O meu coração me dizia que um dia iria concorrer neste concurso. Não é pelo prêmio, mas sim pela realização de um sonho, uma realização profissional. Só pelo fato de eu estar participando já me considero uma vitoriosa", ressalta a rainha do C.S.S.A.

Poder representar o clube do seu bairro também torna a participação de Danielly ainda mais especial no concurso. "O CSSA é um clube ao qual eu tenho uma ligação direta, que mora no meu coração. É o clube do meu bairro, onde passei boa parte da minha vida frequentando com eventos e aulas de dança. Esse ano chegou a vez do CSSA se destacar no concurso", pontua Danielly.

Danielly é fã do Rainha das Rainhas desde criança e afirma que sua participação é uma grande realização pessoal e profissional (Carmem Helena / O Liberal)

E quando o assunto é preparação, a candidata ressalta que os trabalhos para o concurso iniciaram em 2020 e, desde então, tem mantido a rotina de treinos e ensaios para levar o título de Rainha das Rainhas para o clube. "Estou me preparando há dois anos para o concurso. Nada mudou. Tudo permaneceu original desde o primeiro momento até hoje: minha equipe, academia, nutricionista, e tudo mais", complementa.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2023 terá 14 clubes participantes na disputa pelos títulos de Rainha e Princesas este ano. A final está marcada para o dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. O Rainha das Rainhas 2023 terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão do desfile pela TV Liberal e G1 Pará, e o movimento dos bastidores pelo OLiberal.com.