Sabrina Niekelle, candidata ao Rainha das Rainhas 2023, já tem títulos em concursos de beleza

O Rainha das Rainhas é considerado um dos concursos mais tradicionais e longevos do Brasil. O retorno da competição neste ano é marcado por muito glamour, beleza, fantasias cheias de sofisticação e, também, muita ansiedade. Na última quarta-feira (25), os jurados e o público conheceram a candidata ao título pelo Clube dos Advogados, Sabrina Niekelle, que vai lutar para trazer o título de rainha do Carnaval paraense para a agremiação.

A jovem, de apenas 20 anos, é estudante e almeja passar no vestibular no curso de medicina. Além do amor pela futura profissão, Sabrina é apaixonada por viagens e sonha em conhecer o mundo.

"Eu amo viajar. Eu já conheci praticamente o Brasil inteiro e, na verdade, meu sonho maior, em relação a viagens, é viajar de motorhome. É pegar um carro e viajar o Brasil inteiro e pegar a América do Sul e a América do Norte viajando. É uma aventura, né? Eu acho incrível viver essas aventuras na vida, porque a vida é uma só e a gente precisa aproveitar", destaca a candidata do Clube dos Advogados.

Presidente do Clube dos Advogados, Silvia Almeida, presidente da OAB, Eduardo Imbirida, candidata Sabrina Niekelle e Cláudia Teixeira representante do clube (Carmem Helena / O Liberal)

Mesmo com pouca experiência em concursos de beleza, Sabrina já ganhou títulos que podem fazer toda a diferença no desfile do Rainha das Rainhas, como o Miss Equatorial e Miss Cidade das Mangueiras. Além disso, ela acredita que a sua alegria, carisma e o seu lado comunicativo são fatores que podem contribuir para um melhor aproveitamento no concurso, o qual a jovem acompanha desde a infância.

"Eu sempre acompanhei, desde que nasci. Herdei da minha mãe que, quando era nova, se juntava com as irmãs pra assistir e anotar as suas preferidas. Hoje faço parte de um sonho meu e dela. Desde pequena, minha mãe e eu adorávamos assistir todos os concursos de beleza da TV: Miss Brasil, Miss universo e o Rainha das Rainhas. Era a minha paixão. Eu fazia desfiles pela casa imaginando como seria se eu estivesse ali, mas nunca pensei que realmente um dia eu participaria", revela Sabrina.

Acolhimento no Clube

Para a candidata, ter sido a escolhida para representar o Clube dos Advogados traz o sentimento de gratidão, principalmente pela receptividade da agremiação com a estudante. "O clube me acolheu nos braços. Eles me dão todo o suporte que preciso e estão sempre comigo. Estamos virando uma grande família", complementa.

A diretora de eventos do Clube dos Advogados, Claudiovany Teixeira, fala sobre a expectativa para o concurso. "Me sinto realizada podendo participar de mais um ano, após dois anos sem ter o Rainha das Rainhas. Já sabemos da grandiosidade do concurso e de todo o empenho e dedicação do Grupo Liberal com o concurso de beleza e fantasia mais tradicional do norte do país", destaca.

Para a representante da agremiação, a candidata está pronta para conquistar o tão sonhado título de Rainha das Rainhas do Carnaval paraense. "Esperamos que nossa candidata, além de trazer o título para o nosso clube, que ela possa sentir a emoção que é ser rainha, se divirta e eternize esse momento em sua vida. O diferencial este ano é que estamos trazendo o tradicional e o moderno juntos. Pode parecer contraditório, porém, essa é a cereja do bolo", ressalta Claudiovany.

Preparação

A contagem regressiva para o grande dia do concurso já começou e, ao longo das últimas semanas, as candidatas têm intensificado a preparação para a apresentação no Rainha das Rainhas. A representante do Clube dos Advogados tem sentido na pele a rotina corrida para alcançar o maior objetivo: ser a grande campeã.

Rainha do Clube dos Advogados, Sabrina Niekelle, já conquistou os títulos de Miss Equatorial e Miss Cidade das Mangueiras (Carmem Helena / O Liberal)

"A preparação está bastante intensa, mas o processo está sendo bastante prazeroso. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso com muita responsabilidade pra que tudo ocorra bem no dia do evento. Os ensaios estão sendo intensificados, porque está chegando o dia e a concorrência vai estar grande. É um título muito almejado por muitas meninas paraenses. Então, os ensaios e os treinos estão sendo intensificados", afirma a candidata do Clube dos Advogados.

Para a Sabrina, o que não vai faltar é garra e força para levar o tão sonhado título para o seu clube, mesmo sabendo do alto nível de todas as concorrentes. "Todas estarão muito bem preparadas. E é exatamente isso que me faz ser forte. 'Se você não está preparada para perder, então não merece ganhar'. Não vou me conformar com qualquer posição. Vou persistir e buscar o melhor de mim, sempre. Eu quero ser Rainha das Rainhas, pois eu tenho a certeza que esse título é meu sonho de criança e vou dar o meu máximo para conquistá-lo", ressalta a jovem.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, em Belém. O concurso terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile pela TV Liberal e G1 Pará, e todo o movimento dos bastidores pelo OLiberal.com.