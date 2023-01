Rainha das Rainhas 2023: Paysandu escolhe Rayane Furtado como candidata a soberana do Carnaval

Foi apresentada, na noite desta sexta-feira (27), a candidata que irá defender o Paysandu no concurso Rainha das Rainhas 2023. O coquetel para convidados foi realizado na sede do clube bicolor. A escolhida foi Rayane Carolina da Costa Furtado, de 29 anos, moradora do bairro Laranjal, em Barcarena. A rainha bicolor é estudante de Direito, mas trabalha como empreendedora de moda fitness na cidade natal dela.

Nos últimos meses, Rayane contou que tem conciliado a vida de empreendedora com as rotinas de treino para o Rainhas. Além de trabalhar ao máximo no físico e na estética, ela contou que tem trabalhado também o espiritual. “A nossa beleza precisa vir de de dentro para fora. Por isso, tenho buscado estar mais próximo a Deus”, afirmou.

Rayane Furtado - Paysandu Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Diretor Social do Paysandu, Osmar Bellarmino, candidata Rayane Furtado e a diretora Lea Bellarmino. Foto: Carmem Helena Diretor Social do Paysandu, Osmar Berllamino e a candidata Rayane Furtado. Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Vice presidente do Paysandu Sport Club, Alfredo Cabral e a Diretora Comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Representantes do Liberal com a candidata do Paysandu, Rayane Furtado. Foto: Carmem Helena Salatiel Campos, presidente do Sindiclubes, Rayane Furtado e a Diretora Comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. Foto: Carmem Helena

A fé também estará presente na apresentação da candidata. Ela confessou que o público e os jurados vão poder encontrar muito disso na fantasia da candidata. O coreógrafo dela é Odivã Duarte. A maquiagem é assinada por Léo Veríssimo.

“Desde a minha infância, foi um sonho participar do Rainha das Rainhas. Quando era pequena, não tinha TV a cabo na minha casa. Então, eu só podia assistir a reprise na televisão. Tinham dois cabos de vassoura na minha casa e um pano. Eu fazia o meu desfile na sala, com as pequenas coisas que tínhamos e o meu pai sempre dizia que um dia eu seria uma 'Rainha'. Esse dia chegou! Estou emocionada demais”, declarou a rainha do Paysandu.

VEJA MAIS

Rayane disse que tem uma relação de paixão muito grande pelo time bicolor. E, por isso, poder apresentar-se representando o time do coração é uma grande satisfação para ela. “Era maior meu sonho”, declarou.

A última vez que o Paysandu conseguiu conquistar a tão sonhada faixa de soberana do carnaval foi em 2017. Após seis anos, Rayane vem com a missão de mudar essa marca e conquistar o título.

O diretor social do Paysandu, Osmar Belarmino Marques, afirmou que o time bicolor é detentor de sete títulos de princesas do carnaval e um de “Rainha” conquistado por Clícia Lima há cinco anos. Por isso, não abrirá mão de entrar na disputa e dar o seu melhor, ficando entre as cinco melhores.

“Desde o ano passado nós estamos nos preparando para viver o retorno do concurso. Buscamos uma candidata experiente. Fizemos um planejamento com ela, para colhermos muitos motivos de orgulho”, complementou o vice-presidente do Paysandu, Alfredo Costa.

Expectativas

Marcelo Zanella, gerente comercial do Grupo Liberal, está participando pela primeira vez das apresentações do Rainha das Rainhas. Ele elogiou a grandeza do concurso e afirmou que está com altas expectativas para o dia 11 de fevereiro, data em que ocorrerá oficialmente o evento.

“Todo mundo ama muito a história do Rainha das Rainhas. Com todo mundo com quem conversei, criou em minha meta uma grande expectativa para o evento. Eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa”, disse Zanella.

Primeira semana de apresentações

Patrícia Lopes, uma das coordenadoras do concurso, ressaltou que os clubes estão a todo vapor buscando surpreender os convidados ao anunciar a candidata. A inovação deixa a administração muito contente e animada.

“Eles estão empolgados demais. No caso do Paysandu, eles investiram em um show surpresa, ensaiaram uma música diferente. É muito bacana trazer essa tecnologia para o conquital”, observou animada.

Nesta edição comemorativa, 14 clubes confirmaram presença no evento, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar - Centro de Convenções: Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará (ASALP), Assembleia Paraense, Bancrévea, Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A), Cassazum, Clube do Remo, Clube dos Advogados, Grêmio Literário Português, Guará Acqua Park, Iate Clube, Pará Clube, Paysandu, Tênis Clube e Tuna Luso.

O grande espetáculo já está sendo organizado e acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

Rainhas apresentadas

Outras nove rainhas já foram apresentadas em coquetéis realizados nos últimos dias: Mayara Samile, do Cassazum (19/01); Adriana Pinheiro, do Clube do Remo; e Monã Oliveira, do Iate Clube, de Santarém (24/01); Ariane Cohen, do Pará Clube; Danielly Monteiro, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (C.S.S.A.); e Sabrina Niekelle, do Clube dos Advogados (25/01); Ádria Mayara Pantoja Nogueira, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ASALP); Ana de Nazaré Martins Barbosa, do Tênis Clube do Pará; e Janaína Pontes Ferreira, da Tuna Luso Brasileira.