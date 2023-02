Rainha das Rainhas 2023: Aline Carla é a escolhida para representar o Guará Acqua Park

O Guará Acqua Park abriu a noite de apresentações da última semana de coquetéis de pré-Rainha das Rainhas 2023. Nesta terça-feira (31), o clube realizou uma cerimônia na sede do Bancrévea, e revelou o nome da jovem que irá disputar o título de soberana do Carnaval pelo clube. Aline Carla Rodrigues Wanderley, de 27 anos, foi a escolhida! Na edição de 2020, o Guará conseguiu conquistar o título de 4ª Princesa com Vitória Reais.

Moradora do bairro do Castanheira, em Belém, Aline trabalha como farmacêutica e também é modelo. “Muitas pessoas acham essa profissão fútil, mas graças a ela que eu consegui financiar um dos meus sonhos, que era conseguir cursar o ensino superior”, afirmou.

Em 2015, Aline começou a desfilar e participar de trabalhos que envolviam a passarela. O “Rainhas” é o primeiro concurso de beleza que ela está participando e concorre como iniciante para conquistar o título de vencedora. “Fui convidada pela minha equipe para participar do Rainha das Rainhas. Não aceitei de primeira, porque não me sentia preparada. Agora é diferente. Eu sei que posso conquistar e dar o meu melhor. É isso que as pessoas podem esperar de mim na passarela do Hangar. O meu melhor, muita magia. Sou muito fã do concurso por mostrar a beleza paraense”, disse.

O coreógrafo de Aline é Paulo Kapten; o estilista Zandeo Gurjão; e quem assina a maquiagem é Carlos de Moraes.

Para Aline, os últimos ensaios de preparação para o desfile oficial estão sendo os mais intensos. Isso porque ela passou a ensaiar com a ferragem da fantasia, o que torna a atividade mais intensa. “A vontade de vencer faz com quem isso seja apenas um detalhe. Na hora de entrar no grande dia. Eu acho que não vou sentir mais insegura, medo ou até mesmo o peso que fantasia, que às vezes, chega a machucar. Vai ser o meu momento de brilhar”, afirmou Aline.

Na semana passada, foram apresentadas dez concorrentes ao título de Rainha do carnaval paraense. Foram elas: Mayara Samile, do Cassazum, Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, e Monã Oliveira, do Iate Clube de Santarém, Ariane Cohen, do Pará Clube, Danielly Monteiro, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA), Sabrina Niekelle, do Clube dos Advogados, Ana Barbosa, do Tênis Clube, Ádria Nogueira, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ASALP), Janaina Ferreira, da Tuna Luso Brasileira e Rayane Furtado, do Paysandu Sport Club.