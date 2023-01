Rayane Furtado sonha em criar um projeto social e vê no Rainha das Rainhas uma ótima oportunidade

Chegando a sua 75ª edição, o Rainha das Rainhas faz parte de momentos especiais entre os clubes e milhares de famílias que se reúnem para acompanhar o evento, que é considerado o maior concurso de beleza e fantasia da Região Norte. Entre os clubes que fazem parte dessa história está o Paysandu Sport Club. A agremiação alviceleste apresentou, na última sexta-feira (27), a candidata que irá representar o clube na competição. Rayane Furtado foi a escolhida para disputar o título para o Paysandu.

A estudante de Direito, de 29 anos, é natural de Barcarena e é apaixonada pela conexão com a natureza, assim como por uma boa leitura. Para a jovem, ler funciona como uma terapia e garante sensações únicas. "Acredito muito que a leitura tem um poder de acalmar e nos levar para outra dimensão, além de possibilitar um aprendizado novo", destaca a candidata.

Entre os principais sonhos de Rayane está a vontade de dar vida a um projeto social para crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social. "Ver pessoas, principalmente crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade me dói. O Rainha das Rainhas seria uma excelente ferramenta para dar visibilidade e alcançar um número maior de pessoas, além de conseguir colaboradores", ressalta a jovem.

Dirigentes do Paysandu Sport Club com a candidata Rayane Furtado (Carmem Helena / O Liberal)

Desejo de criança

Disputar um concurso tão tradicional como o Rainha das Rainhas faz parte da imaginação de muitas crianças. A candidata do Paysandu Sport Club também viveu momentos únicos, onde usou a criatividade e a brincadeira para traduzir um sentimento único e especial: o desejo de se tornar a rainha do Carnaval. E o que não passava de um passatempo ganhou forma e, hoje, se tornou real.

"É um sonho de criança. Eu sempre brincava com cabo de vassoura e meu lençol nas costas, como se fossem minha fantasia. Além da realização de um sonho de infância, pretendo honrar todo o esforço e dedicação da minha equipe junto a mim", completa.

Para o grande benemérito e diretor social do Paysandu Sport Club, Osmar Bellarmino, ver a agremiação participando desta edição histórica do concurso é motivo de felicidade para o clube. "Sou apaixonado pelo social e não vejo o Paysandu fora do Rainha das Rainhas. A expectativa é de muita festa, alegria e confraternização", ressalta Osmar.

O clube já levou para casa um título de rainha e outros sete títulos de princesa. Para este ano, o objetivo é alcançar a grande premiação, novamente. "A nossa candidata tem muita experiência de coreografia e passarela, e já venceu um grande concurso famoso no interior do estado. Sem menosprezar, mas estamos no páreo ao título", destaca o diretor social do clube.

Rainha das Rainhas

A experiência em concursos e eventos de beleza da candidata do Paysandu pode fazer toda a diferença para disputar o grande título. Rayane possui dez títulos em concursos, entre eles, o Rainha das Rainhas do Festival do Abacaxi, em sua cidade natal.

Rainha do Paysandu, Rayane Furtado está se dedicando na preparação para ser consagrada a grande Soberana do Carnaval paraense (Reprodução/Instagram)

"Já participei de alguns concursos. Isso impulsionou ainda mais o meu desejo de estar no Rainha das Rainhas. Estar ali é uma grande realização. Eu, juntamente com toda minha equipe, estamos trabalhando incansavelmente para entregarmos o melhor resultado possível. Darei o melhor de mim para honrar todo esse esforço", destaca a rainha.

Para a apresentação, a jovem conta que pretende apresentar algo inovador para os jurados e para o público e ainda ressalta a emoção de representar o Paysandu Sport Club. "Vou levar uma temática diferente e muita emoção. Sinto-me lisonjeada em representar meu clube do coração", finaliza.

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, em Belém. O concurso terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, e todo o movimento dos bastidores pelo OLiberal.com.