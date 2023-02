Rainha das Rainhas 2023: Bancrévea lança Érica Venise para disputar o título deste ano

A Associação de Desportos Recreativa Bancrévea apresentou, nesta terça-feira (31), na sede do clube, a candidata que irá representá-los no concurso de beleza e fantasia mais tradicional da Amazônia: o Rainha das Rainhas 2023. Érica Venise da Silva Pinto, de 27 anos, moradora do bairro do Tapanã, em Belém, foi a escolhida para disputar o título de soberana do carnaval.

Na edição passada, realizada em 2020, o Bancrévea conseguiu o título de 1ª Princesa do Carnaval, que ficou com Rayssa Ribeiro. Bancrévea participou de todas as 75 edições do Rainha das Rainhas.

No mesmo dia, também na sede do Bancrévea, o Guará Acqua Park revelou o nome da jovem que irá disputar o concurso pelo clube. Na semana passada, foram apresentadas dez concorrentes ao título de Rainha do carnaval paraense. Foram elas: Mayara Samile, do Cassazum, Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, e Monã Oliveira, do Iate Clube de Santarém, Ariane Cohen, do Pará Clube, Danielly Monteiro, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA), Sabrina Niekelle, do Clube dos Advogados, Ana Barbosa, do Tênis Clube, Ádria Nogueira, da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ASALP), Janaina Ferreira, da Tuna Luso Brasileira e Rayane Furtado, do Paysandu Sport Club.