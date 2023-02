Isadora Rêgo é a candidata mais nova do Rainha das Rainhas 2023

Contagem regressiva para toda emoção, glamour e performances inesquecíveis do maior concurso de fantasia da região norte. O Rainha das Rainhas retorna aos palcos no dia 11 de fevereiro e promete encantar os jurados e o público com apresentações surpreendentes. Em sua edição histórica de número 75, o concurso contará com a participação de 14 clubes do estado. Entre eles, a Assembléia Paraense, que é uma das mais tradicionais agremiações do evento e a maior ganhadora de títulos. Na noite desta quarta-feira (1), o clube apresentou a candidata que disputará o título de 2023. Isadora Rêgo foi a escolhida para representar a agremiação.

Com apenas 18 anos, a estudante de odontologia chega na disputa do Rainha das Rainhas 2023 como a candidata mais nova da competição. Apesar da pouca idade, Isadora garante que levará ao palco do Hangar um grande espetáculo para os jurados e o público. Para a jovem, que acompanha o concurso desde a infância, o segredo é ter maturidade.

"O importante é ter maturidade suficiente para desempenhar a representação do meu clube, o qual eu tenho uma grande paixão. E com todo o apoio que tenho recebido dos meus familiares, equipe organizadora e amigos, me sinto muito mais fortalecida para participar desse concurso. É ter maturidade, independente da idade", destaca a rainha da Assembléia Paraense.

Diretoria da Assembléia Paraense com a rainha 2023 do clube, Isadora Rêgo (Carmem Helena / O Liberal)

A jovem sonha em ser consagrada a Soberana do Carnaval paraense e, para isso, vai investir em um de seus principais hobbies: a dança. A candidata da AP tem apostado na modalidade, o que pode lhe garantir vantagens. "Como faço dança desde os quatro anos, essa percepção musical, corporal e rítmica faz toda a diferença na assimilação da coreografia temática que irei apresentar", explica.

Apesar da pouca experiência em concursos de beleza, Isadora tem se sentido segura para encarar o maior desafio de sua vida. Entre as principais motivações para levar o seu melhor para a apresentação, está o amor pela Assembléia Paraense. Isadora e a família são frequentadores do clube há muitos anos. Para ela, é uma satisfação ter sido escolhida como a candidata do clube.

"A Assembléia Paraense é minha segunda casa, onde desde criança vivo e vivi os melhores momentos da minha vida. Serviu de palco para os meus 15 anos e, agora, minha preparação para o concurso. Recebo total e irrestrito apoio desde à Presidência, Diretoria e todos os funcionários. Está sendo uma honra representar o clube neste concurso", ressalta Isadora.

A diretora social da Assembléia Paraense, Margarete Braga, fala sobre a expectativa para o retorno do concurso, que ficou suspenso durante dois anos por conta da pandemia. A representante do clube ressalta o sentimento de poder fazer parte de um evento tão grandioso quanto o Rainha das Rainhas.

“Sinto uma expectativa enorme ao ver o concurso sendo realizado após a pandemia. É uma realização pessoal e como diretora social estar nesse momento tão especial e histórico deste concurso, onde o Grupo Liberal celebra 75 edições da beleza paraense. Estou entusiasmada e feliz de ver nosso clube, mais uma vez, participando do concurso”, destaca Margarete.

Preparação

Ser a Soberana do Carnaval paraense não é uma tarefa nada fácil. É preciso esforço e muita dedicação das candidatas. As participantes do concurso se entregam, diariamente, para levar a melhor apresentação para os jurados e o público. Com a candidata da Assembléia Paraense isso não tem sido diferente. Ao longo dos últimos dias, Isadora tem conciliado a rotina com os treinos e ensaios para o grande dia.

"A reta final tem sido intensa. Como sou muito disciplinada e perfeccionista, e estou de férias, estou me dedicando full time para os preparativos do concurso: nutricionista, personal, coreografia e fantasia. Quero contribuir para que seja uma noite esplêndida. Que seja um show de beleza. Para isso, venho com muita garra e determinação. Quero ser parte de tudo isso!", explica a jovem.

A apresentação e a fantasia do clube seguem guardadas a sete chaves, mas uma coisa não vai faltar: o desejo e a vontade de ser a grande campeã da competição. E para isso, Isadora garante que vai surpreender os jurados e o público.

Isadora Rêgo leva beleza e muita determinação para o maior concurso de beleza e fantasia da região (Reprodução/Arquivo Pessoal)

"Para o público, quero contribuir com esse grande espetáculo que é o Rainha das Rainhas, e para os jurados, que eles fiquem encantados com meu desempenho, minha desenvoltura e, acima de tudo, a beleza da minha fantasia. Me sinto preparada para obter este título, resultado de um trabalho sério, disciplinado de uma equipe extraordinária de profissionais talentosos e competentes, que não estão medindo esforços para eu conquistar e realizar meu sonho. Quero mostrar para as futuras participantes que nada é impossível quando se tem força, foco e fé", finaliza a candidata.

A Assembléia Paraense também está confiante na vitória e acredita no potencial da representante do clube. “Nossa candidata é uma assembleiana linda, que ama o clube, e fará o seu melhor para representar a nossa AP. Estamos sempre confiantes. O amor será nosso diferencial. Tudo está sendo feito com muito carinho, demonstrando nosso amor pelo clube e por este concurso”, complementa a diretora social da AP.

Rainha das Rainhas 2023

A tradição do Carnaval paraense volta ao cenário e promete novidades em sua 75ª edição. O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia.

O evento terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia e Liberal FM), transmissão exclusiva, ao vivo, pela TV Liberal e G1 Pará, além de flashes dos bastidores em tempo real transmitidos pelo portal OLiberal.com.