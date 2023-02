Assembleia Paraense lança candidata ao ‘Rainha das Rainhas 2023’: conheça Isadora Andrade

A Assembleia Paraense anunciou, durante coquetel realizado na noite desta quarta-feira (1º), a candidata que vai representar o clube no Rainha das Rainhas 2023. A escolhida é a estudante de odontologia Isadora Andrade Rêgo, de 18 anos, moradora do bairro do Marco, em Belém.

Mesmo com a grande responsabilidade de representar o clube com o maior número de títulos no concurso, a jovem iniciante nos concursos de beleza e fantasia está confiante e diz que tem aproveitado a oportunidade ao máximo.

“Até então, a minha experiência é apenas a da pessoa que estar no sofá assistindo as apresentações na televisão. Tem sido uma experiência única em minha vida. Por isso, tenho aproveitado cada momento, porque sei que passa rápido demais”, declarou.

O convite surgiu da própria direção do clube. A jovem conta que ficou muito surpresa e emocionada, porque não esperava ser convidada para representar o clube. “Não é um sonho apenas meu. É da minha família inteira, principalmente da minha mãe. Quando era criança, teve uma vez que ela me chamou e disse: ‘filha, tenho muitos sonhos e um deles é te ver como Rainha’. Esse dia chegou e prometo dar o meu melhor para fazer com quem a minha apresentação seja marcante. É um momento de retomada após dois anos de pandemia e merece todo esse prestígio”, disse.

A “Rainha da Assembleia Paraense” irá desfilar com uma fantasia assinada pelo estilista Karlos Amilcar e maquiagem assinada por Júnior Fiel. A coreografia é de Cristina Lobato.

Última princesa coroada no concurso é da AP

Na edição de 2020, a Assembleia conquistou o título de 2ª Princesa do Carnaval com Isabela Corrêa. Detentor de 15 títulos no total, o clube busca coroar a "Rainha da AP" como soberana do carnaval paraense pela quarta vez.

Diretor da Assembleia Paraense, Afonso Lobato ressalta o tradicionalismo do concurso, que conta com a participação do clube desde a primeira edição, em 1947. “É um grande retorno e a nossa expectativa é uma das maiores, porque é um concurso tradicionalíssimo. Eu espero que a candidata da Assembleia Paraense traga o título para a casa”, declarou esperançoso.

Diretora social do clube, Margarete Braga elogiou a união entre os clubes e acredita que o dia do evento, 11 de fevereiro, será recheado de boas surpresas. “Eu percebo nos coquetéis os clubes todos unidos. Tenho certeza que será uma festa da união. Estamos felizes por participar mais um ano e poder levar o nosso melhor para a passarela”, concluiu.

Aurélio Oliveira, um dos coordenadores do concurso, ressaltou a importância do envolvimento dos clubes nos preparativos pré e pós apresentação das candidatas. “A gente percebe o quanto eles estão se empenhando em preparar uma grande festa. Não consigo escolher a ‘melhor’, porque todas trouxeram o retorno da confraternização e do amor”, afirmou.

Já para Patrícia Lopes, também coordenadora do Rainhas, aponta que faz uma grande diferença conseguir enxergar o “clima familiar dos associados”, que aplaudem cada candidata com alegria e admiração.