A paraense Aline Carla Rodrigues é a Gata da Capa desta semana

Aline Carla Rodrigues Wanderley tem 27 anos, paraense e farmacêutica. Apaixonada pelo mundo da moda, a musa mostrou todo o charme e sensualidade da mulher paraense nas páginas do O Liberal e Amazônia Jornal. Fotografada pelas lentes sensíveis e observadores do fotógrafo Neto Soares, na belíssima Ilha do Mosqueiro, a jovem que também é modelo ficou muito feliz com o resultado do ensaio.

Segundo a musa, “eu acho esse projeto muito bonito e interessante, porque consegue explorar a beleza de cada mulher, de diferentes corpos, jeitos e é muito bacana. Eu sempre tive essa quedinha pelo mundo da moda, desfilar, bater fotos. E é lindo observar que cada mulher tem a sua singularidade”, afirmou.

Aline destacou ainda, “eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina, então precisamos estar com a saúde física e mental em dia, essa máquina sempre vai funcionar bem. Mas se houver um desequilíbrio, você pode adoecer. E eu acho bacana as pessoas que buscam novos métodos para cuidar de si, hoje em dia, não precisa você necessariamente ir para uma academia ou um crossfit, você pode simplesmente caminhar ao ar livre, andar de bicicleta, dançar. É importante fazer aquilo que nos dar prazer. Principalmente após uma pandemia que tivemos momentos difíceis”.

Em relação a experiência do ensaio, Aline confessou que estava um pouco nervosa. “Foi a primeira vez que fiz um ensaio desse tipo, mas as fotos ficaram lindas e eu me senti muito à vontade. Foi muito gratificante ver o resultado, me fez muito bem. Não pela parte da sensualidade, mas por abranger tantas singularidades. O local escolhido foi incrível. Eu nem sabia que eu tinha essa sensualidade, e o projeto nos permite redescobrirmos. Foi incrível”, concluiu a musa.

O fotografo Neto Soares explicou que quis dar uma pegada mais fashion ao ensaio. “Ela é modelo, então tentei dar uma pegada mais fashion. Escolhemos como locação uma casa de praia que somou muito no ensaio, o Chalé da Zuzu, lugar incrível na ilha de Mosqueiro. Então modelo e locação contribuíram para esse resultado maravilhoso”, destacou.

O Gata da Capa sai quinzenalmente no Amazônia Jornal. Com curadoria de Neto Soares e Rayana Corrêa, é um projeto que promove a beleza da mulher e o Pará. Os ensaios são realizados em pontos turísticos paraenses. O espaço está aberto para leitoras e internautas que desejam participar do Gata da Capa como protagonista de um ensaio sensual. A interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar uma foto preferida e marcar esses perfis. Os curadores vão entrar em contato com a selecionada.