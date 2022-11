Gata da Capa: destaca a beleza individual de cada mulher; veja os ensaios

Há sete meses o Amazônia Jornal mostra a beleza de personalidades do Pará em pontos turísticos do Estado, com o Gata da Capa. Valorizando modelos, influenciadoras e outras mulheres que trabalham com a beleza, o fotografo Neto Soares e sua equipe, potencializam o que cada uma tem de mais belo em um ensaio sensual.

A intenção é colocar em destaque a beleza de cada uma, em cliques que valorizem as características da mulher.

Relembre os ensaios:

Rayana Corrêa - Gata da Capa - Ensaio Modelo Rayana Corrêa | Foto: Neto Soares

Jessica Castro Foto: Neto Soares

Clícia Figueiró Foto: Neto Soares

Thays Sintra Foto: Neto Soares

Joyce Melo Foto: Neto Soares

Gabi Almeida Foto: Neto Soares

Eduarda Moraes Foto: Neto Soares