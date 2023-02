Aline Wanderley vai investir em ousadia e criatividade para o Rainha das Rainhas 2023

O mais antigo concurso de beleza e fantasia do Brasil, o Rainha das Rainhas, está de volta. A 75ª edição do concurso é considerada histórica e promete surpreender os jurados e o público. Na noite da última terça-feira (31), o Guará Acqua Park apresentou a candidata que irá representar o clube. Aline Carla Wanderley foi a escolhida para disputar o grande prêmio de Rainha do Carnaval paraense.

A farmacêutica de 27 anos traz para os palcos do Hangar toda a sua experiência em concursos de beleza. A jovem participa de competições desde 2015, mas ter a chance de ser escolhida para disputar o Rainha das Rainhas é a realização de um sonho de criança.

Rainha do Guará Acqua Park, Aline Karla, ao lado do diretor social do clube, Junior freitas, durante coquetel de apresentação da candidata (Carmem Helena / O Liberal)

"Sempre achei um concurso lindo, deslumbrante e encantador, completamente diferente de todos os outros concursos e com uma incrível diversidade cultural. Prometo levar toda minha determinação e principalmente inovação. Se eu conseguir tocar o coração de cada pessoa que estiver ali, valerá muito a pena. Tenho certeza que irei surpreender a todos e conquistarei esse título", destaca a candidata.

A jovem é apaixonada por viagens e tem como hobby conhecer lugares e culturas diferentes. "É extremamente enriquecedor você ver costumes diferentes dos seus, jeitos, comidas, danças. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países e é muito legal você ver e participar de uma festa cultural de outro lugar, de outro país, e ver também o que o nosso tem de tão bom para oferecer. Eu gosto de viajar por conta da questão cultural, do enriquecimento cultural, de aprender novas línguas e a cultura de outros lugares", explica.

O sonho de participar do concurso é algo antigo e a paixão pela competição surgiu quando a candidata acompanhava a família assistindo as edições anteriores. "Eu acompanho o concurso desde quando eu era bem pequenininha. Acho que eu tinha uns cinco anos. E eu sempre gostei de tudo que leva a concursos, à moda. Sempre acompanhava e me imaginava lá. Às vezes eu pego e imagino com a minha família como vai ser no dia. O Rainha das Rainhas é a realização de um sonho, que vai abrir muitas portas. Eu acredito nisso", destaca a candidata.

Júnior Freitas, diretor social do Guará Acqua Park, destaca a alegria de ver a agremiação fazendo parte de mais uma edição do concurso. "É uma mistura de sentimentos quando entendemos que estamos dentro do maior concurso de beleza do nosso país. Impossível explicar esses sentimentos em poucas palavras. O certo é que nos sentimos imensamente privilegiados em poder somar, junto ao Grupo Liberal e os demais clubes, para o crescimento e valorização da cultura local", pontua.

Força total

O Rainha das Rainhas 2023 marca o retorno do concurso que faz parte da memória afetiva dos paraenses. Após dois anos sem o evento, a expectativa para a edição deste ano torna o concurso ainda mais especial para as candidatas.

"Acredito que o concurso, depois dessa pausa por dois anos, voltará com força total e mostrará a todos que estão na expectativa, o que de mais lindo o nosso estado tem. O Rainha das Rainhas, na minha visão, vai muito além de um concurso de beleza. Se tornou algo cultural do nosso estado. Tenho muito orgulho em estar participando. Creio que será uma retomada linda, cheia de luz e alegria", ressalta a candidata do Guará Acqua Park.

E quando o assunto é preparação, Aline deixa claro que está pronta para mostrar o seu melhor aos jurados e ao público. "Os ensaios estão bem intensos. Estamos na fase de adaptação do resplendor. Vamos precisar ver o que mudar na coreografia, já que fiquei com os movimentos mais limitados. Mas me sinto muito pronta. Eu esperei dois anos para isso. Então, sim, eu estou pronta para o Rainhas”, afirma a representante do clube.

A farmacêutica e modelo chega ao concurso esbanjando beleza e ousadia (Reprodução/Kaike)

Para o diretor social do clube, a agremiação será muito bem representada por Aline. Ele também destaca que o Guará Acqua Park não deixará a desejar na ousadia. "Acredito que será um dos anos mais disputados. Ficamos dois anos sem o concurso e por esse motivo, tenho certeza que todos os clubes irão investir o máximo e virão ousando na produção e criatividade das fantasias. O Guará, por sua vez, não fará por menos. Acredito muito no potencial da nossa candidata e acredito, também, que ela será uma das favoritas. O objetivo é surpreender ainda mais o público e os jurados", finaliza Júnior Freitas.

Concurso

A edição 75 do Rainha das Rainhas acontecerá no dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, com transmissão pelos veículos do Grupo Liberal: TV Liberal, Jornal O Liberal, Portal O Liberal, Rádio O Liberal e redes sociais do grupo e também com ingressos a venda para assistir no local do evento. Pelo portal OLiberal.com, o público poderá acompanhar os bastidores e os preparativos das candidatas horas antes da grande final.