Candidatas do Guará Acqua Park e Bancrévea são anunciadas no Rainha das Rainhas 2023

O Guará Acqua Park e a Associação de Desportos Recreativa Bancrévea realizaram, na noite da última terça-feira (31), na sede do Bancrévea, na Rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Belém, o coquetel de apresentação das candidatas que vão concorrer ao Rainha das Rainhas 2023.

Com direito a um mini show pirotécnico, o Guará abriu a noite de apresentações anunciando o nome da jovem que irá disputar o título de soberana do Carnaval pelo clube. Aline Carla Rodrigues Wanderley, de 27 anos, foi a escolhida! Ela é moradora do bairro do Castanheira, na capital paraense, trabalha como farmacêutica e é modelo também.

Érica Venise - Bancrévea Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Foto: Carmem Helena/O Liberal Candidatas ao Rainhas 2023, presidente do Sindiclubes-PA, Salatiel Campos, e representantes do Grupo Liberal. Foto: Carmem Helena/O Liberal Presidente do Sindiclubes-PA, Salatiel Campos, e a presidente do Bancrévea, Mara Santiago. Foto: Carmem Helena/O Liberal

Aline contou que conseguiu pagar a faculdade com o dinheiro dos trabalhos como modelo. “Muitas pessoas acham essa profissão fútil, mas graças a ela que eu consegui financiar um dos meus sonhos, que era conseguir cursar o ensino superior”, afirmou, acrescentando que iniciou nas passarelas com 19 anos.

O “Rainhas” é o primeiro concurso de beleza que ela está participando e concorre como iniciante para conquistar o título de vendedora.

“Fui convidada pela minha equipe para participar do Rainha das Rainhas. Não aceitei de primeira, porque não me sentia preparada. Agora, é diferente, eu sei que posso conquistar e dar o meu melhor. É isso que as pessoas podem esperar de mim na passarela do Hangar. O meu melhor, muita magia. Sou muito fã do concurso por mostrar a beleza paraense”, disse empolgada com a oportunidade de representar o Guará Acqua Park.

Na passarela do Hangar Aline irá se apresentar com a coreografia de Paulo Kaputhy; a fantasia assinada por Zandro Gurjão; maquiagem por Carlos de Moraes.

Para Aline, os últimos ensaios para a preparação para o desfile oficial estão sendo os mais intensos. Isso porque, ela passou a ensinar com a ferragem da fantasia, o que torna a atividade mais intensa.

Ela recebeu a faixa de coroação das mãos da 4ª Princesa da edição de 2020 do “Rainhas”, Vitória Reis. Para o diretor social do clube, Junior Freitas, todos da direção estão empenhados em conquistar o título máximo do concurso.

“Estamos trabalhando em conjunto com o estilista e o coreógrafo para falarmos ‘a mesma língua’ e lutar pelo objetivo maior: vencer a competição. Faremos o possível para que essa coroa venha para a gente esse ano”, afirmou Júnior.

O anfitrião do dia escolheu anunciar o nome da “Rainha do Bancrévea” com direito a muito samba e mini fogos. Erica Venise da Silva Pinto, de 27 anos, moradora do bairro do Tapanã, foi a escolhida para representar o clube na disputa.

Artística plástica e maquiadora profissional, Erica afirmou que tem muita familiaridade com o "glamour e a atuação” que são pedidos no concurso. Ela prometeu levar todos esses alimentos para a sua apresentação oficial no dia 11 de fevereiro.

A candidata contou que não tem experiência com os concursos de beleza e é a primeira vez que está participando de algo semelhante. “ Desde o início da apresentação, tem sido tudo incrível e estou dando o melhor de mim. Foi uma grande surpresa quando fui convidada. Por isso, quero muito levar a melhor experiência que eu conseguir extrair disso”, declarou.

Erica disse que acompanhou o “Rainhas” desde quando era criança e viver tudo isso agora é a realização de um grande sonho dela. “O meu vestido de hoje tem tudo que o público pode conferir na minha fantasia do grande dia. Muita pluma e glamour”, disse misteriosa. O estilista e coreógrafo dela é o André Chagas.

A “Rainha do Bancrévea” recebeu a faixa de coroação da 1ª Princesa do Carnaval de 2020, que ficou com Rayssa Ribeiro. A presidenta do clube, Mara Santiago, afirmou que a associação está levando toda a força e inovação para conquistar o hexacampeonato.

“São 75 anos participando do Rainha das Rainhas. Queremos ganhar esse título porque é de extrema importância. Além de ser fruto do esforço da nossa candidata, de toda a garra, o apoio que damos à ela”, afirmou Mara emocionada.

Segundo um dos coordenadores do “Rainhas”, Aurélio Oliveira, a noite de ontem foi marcada por muitas surpresas e sente-se feliz ao ver os empenhos dos clubes. O cuidado com os preparativos no dia do evento é um dos pontos que mais estão em destaque para ele.

