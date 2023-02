Rainha das Rainhas 2023 terá a maior cobertura da história

O Rainha das Rainhas 2023 retorna as passarelas do concurso e as telas da TV Liberal, além do portal OLiberal.com, após dois anos suspenso devido à pandemia de covid-19. Para a 75ª edição do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, marcada para o dia 11 de fevereiro, no Hangar – Centro de Convenções, o Grupo Liberal prepara uma transmissão história, com destaques para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal para todo o Pará, incluindo o município de Santarém e região, através de parceria inédita com a TV Tapajós, e a estreia do portal g1 Pará na cobertura do concurso. Com apresentação feita pela jornalista e publicitária Layse Santos e pelo ator, cantor e compositor Jeff Morais, o evento será exibido logo após o programa Altas Horas.

“Estamos preparando uma transmissão comemorativa das 75 edições do concurso com muitas surpresas. Novos personagens, uma abertura que promete arrepios e emoção, além de um visual diferente e com imagens de cinema. Como já é tradição, jurados de peso, alguns com relevância internacional. Uma dica importante: vale uma boa ‘sonequinha’ no meio do dia para encarar a primeira metade da madrugada colado na TV Liberal”, sugere Elton Magalhães, diretor de Programação da Rede Liberal.

G1 Pará terá cobertura inédita

Pela primeira vez, o portal g1 Pará vai fazer a transmissão do Rainhas de forma independente, ao vivo, para todo Brasil e o mundo. A apresentação será da jornalista Lissa de Alexandria, com comentários da jornalista e professora Ivana Oliveira, direto dos estúdios da TV Liberal. "Para comemorar os 75 anos do Rainha das Rainhas, o g1 Pará fará uma transmissão própria, como nunca tinha feito antes, do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia. Será uma transmissão leve, alegre e interativa com os internautas que enviarem mensagens pelas redes sociais, marcando o perfil @g1para, no Twitter, com a hashtag do rainhas deste ano: #rainhas2023”, antecipa Arthur Sobral, coordenador do g1 Pará.

OLiberal.com vai revelar os bastidores

O portal OLiberal.com será responsável por fazer uma espécie de “esquenta”, levando para os fãs mais inveterados do Rainha das Rainhas todos os detalhes do concurso, em tempo real. Acessando o endereço oliberal.com/rainhas, os internautas poderão acompanhar notícias do concurso minuto-a-minuto, além de informações exclusivas, curiosidades e o movimento dos bastidores, por meio de lives e vídeos com os melhores momentos do desfile.

A apresentação ficará por conta da jornalista Flávia Lima, com comentários de Felícia Maia, coordenadora do curso de Moda da Unama. A transmissão pela internet contará com a participação de quatro repórteres, além da equipe de redes sociais do portal espalhada pelo Hangar.

"É inspirador ver como o Rainha das Rainhas sintetiza os conceitos de tradição e inovação em um só evento. Não se trata apenas do maior concurso de beleza da Amazônia, mas de um patrimônio cultural do nosso carnaval. Levar informações do Rainhas ao público é tão fundamental quanto gratificante", ressalta Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com.

Assim como nas transmissões da TV Liberal e do g1 Pará, a hashtag oficial desde ano em OLiberal.com será #rainhas2023.

Outra novidade é o filtro do Rainhas no Instagram

Neste ano, a 75ª edição do Rainha das Rainhas conta com um filtro temático e exclusivo do concurso no Instagram de @oliberal. O recurso pode ser usado nas fotos e nos vídeos dos usuários amantes do concurso. A funcionalidade foi desenvolvida pela equipe de Estratégia Digital do Grupo Liberal. Entre as novidades que compõem o filtro estão as frases "O Santana é Meu" e "Papaya", nome da música-tema do concurso, além de outros elementos como confetes e serpentinas que remetem ao evento carnavalesco.

O filtro é uma forma de ampliar a interatividades dos seguidores do Grupo Liberal com o concurso nas redes sociais. Para usar o recurso basta acessar o perfil de @oliberal, e, em seguida, procurar pelo ícone de estrelinhas no feed e clicar no filtro “Rainha das Rainhas”. Automaticamente a câmera abrirá e o filtro aparecerá na tela do app.

Outra opção para encontrar a funcionalidade é digitar "Rainha das Rainhas" no campo de pesquisa dos filtros do aplicativo. O seguidor que publicar uma selfie, vídeo ou boomerang nos stories utilizando o filtro ainda tem chance de ter a publicação repostada nos perfis oficiais do Grupo Liberal. Basta usar a hashtag #RainhaDasRainhas2023 e marcar os perfis @oliberal @grupoliberal @tvliberal e @rainhas_2023.

O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense é realizado desde 1947. Nesta edição comemorativa, 14 candidatas disputam o título mais cobiçado do carnaval paraense. Tudo com a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM, TV Liberal e g1 Pará). O patrocínio é do Pop Bank.