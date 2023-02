Rainha das Rainhas 2023: concurso de fantasia e beleza do carnaval ganha filtro no Instagram

Neste ano, a 75ª edição do Rainha das Rainhas conta com um filtro temático e exclusivo do concurso no Instagram de @oliberal. O recurso pode ser usado nas fotos e nos vídeos dos usuários amantes do concurso. A funcionalidade foi desenvolvida pela equipe de Estratégia Digital do Grupo Liberal. Entre as novidades que compõem o filtro estão as frases "O Santana é Meu" e "Papaya", nome da música-tema do concurso, além de outros elementos como confetes e serpentinas que remetem ao evento carnavalesco.

O filtro é uma forma de ampliar a interatividades dos seguidores do Grupo Liberal com o concurso nas redes sociais. Para usar o recurso basta acessar o perfil de @oliberal, e, em seguida, procurar pelo ícone de estrelinhas no feed e clicar no filtro “Rainha das Rainhas”. Automaticamente a câmera abrirá e o filtro aparecerá na tela do app. Também é possível acessar a novidade por meio do link (https://www.instagram.com/ar/892762485351140/) que leva diretamente para o aplicativo do Instagram.

Outra opção para encontrar a funcionalidade é digitar "Rainha das Rainhas" no campo de pesquisa dos filtros do aplicativo. O seguidor que publicar uma selfie, vídeo ou boomerang nos stories utilizando o filtro ainda tem chance de ter a publicação repostada nos perfis oficiais do Grupo Liberal. Basta usar a hashtag #RainhaDasRainhas2023 e marcar os perfis @oliberal @grupoliberal @tvliberal e @rainhas_2023.

Quem já está por dentro da novidade e fez questão de usar o filtro desenvolvido pelo Grupo Liberal foi Beatriz Galvão, de 25 anos, 3ª princesa do Rainha das Rainhas 2020, representando o Grêmio Literário Português. Ela conta que a novidade do Instagram foi uma forma de relembrar a experiêncie e a vivência na edição de 2020 do Rainha das Rainhas. "Eu achei uma ótima ideia, porque é uma forma de aproximar o público desse concurso maravilhoso, que a gente não tinha há tanto tempo. Foi uma ideia incrível, relembrando várias frases do concurso, Eu achei genial. Eu me senti representada, de fato, porque acho que é uma forma de demonstrar o carinho que se tem pelas rainhas", conta.

Já Juliane Santos Moraes, de 22 anos, que foi a Rainha das Rainhas de 2020, descreve o filtro como uma novidade bem "rainhesca". "Achei maravilhoso as pessoas poderem ter mais contato com o concurso, as pessoas poderem tá usando filtro e tá marcando as rainhas. Deixa a gente mais no clima do concurso, agora que tá tão pertinho. As pessoas poderem usar esses filtros com várias opções foi uma cartada de mestre", elogia.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento será transmitido, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.

Passo a passo de como usar o filtro

1. Acesse o perfil de @oliberal no Instagram;

2. Procure pelo ícone de estrelinhas no feed;

3. Na próxima aba, clique no filtro “Rainha das Rainhas” (automaticamente a câmera abrirá e o filtro aparecerá na tela do app).

*Também é possível acessar a novidade por meio do link (https://www.instagram.com/ar/892762485351140/), que leva diretamente para o aplicativo do Instagram.