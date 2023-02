Grêmio Português apresenta candidata ao ‘Rainha das Rainhas 2023’; conheça Giovanna Picanço

O Grêmio Literário e Recreativo Português anunciou, durante o coquetel realizado na noite desta quinta-feira (2), a candidata que vai representar o clube no concurso Rainha das Rainhas 2023. A escolhida é Giovanna Cristinne Silva Picanço, estudante de medicina, de 19 anos, moradora do bairro do Parque Verde, na Grande Belém. O evento ocorreu na sede campestre da agremiação.

Giovanna já participou de outros concursos de beleza, mas o “Rainhas” está sendo uma experiência totalmente nova para a candidata. Bailarina desde criança, ela promete levar para a passarela muita dança e inovação em sua fantasia.

“Fico muito feliz por representar o clube que tem 155 anos de trajetória. Quando recebi o convite foi de uma sensação indescritível. Tem uma história por trás, quando eu tinha 11 anos, eu conheci os meus coreógrafos e eles falaram para mim: ‘Giovanna, você vai ser a Rainha’. E eu darei o meu melhor para conseguir isso”, disse confiante.

Para ela, participar do Rainhas das Rainhas é a realização de um sonho que foi idealizado por toda a família, inclusive pela bisavó, uma das suas maiores incentivadoras.

Para conseguir o título de soberana do Carnaval, Giovanna tem se preparado intensamente e já está treinando com a fantasia. Antes de reconhecer o seu próprio esforço, ela exalta a equipe. “É um trabalho em conjunto que une vários esforços. Sem eles nada seria possível”, afirmou emocionada.

Os coreógrafos dela são Marcelo Rivas e Wendell Campos; o estilista é Helio Alvarez; maquiagem assinada por Júnior Fiel.

Quatro vezes campeão

Na edição de 2020, o Grêmio conquistou o título de 3ª Princesa do Carnaval com Beatriz Galvão. Quatro vezes campeão do concurso de beleza e fantasia mais tradicional da Amazônia, o clube é o 7º com mais títulos. A última vez que o clube conquistou o título máximo do “Rainha das Rainhas” foi em 2018, com Alane Dias Lima.

Para o presidente do Grêmio Literário, Paulo Guilherme de Carvalho Oliveira, que possui uma história de 16 anos com o clube, é uma imensa satisfação poder apresentar mais uma candidata ao concurso. “Nós já temos quatro Rainhas e em todos eles eu estava na direção no clube. E agora, se Deus quiser, irei trazer mais uma Rainha para cá”, declarou, brincando que é muito “pé quente” e pretende usar desse “artifício” para atrair boas energias para a apresentação de Giovanna no grande dia do evento, 11 de fevereiro.

Clima de união

Patrícia Lopes, uma das coordenadoras do concurso, declarou que está muito satisfeita com a apresentação que os clubes estão fazendo para anunciar as candidatas ao concurso. Ela disse que é possível perceber todo o carinho e dedicação dos presidentes, colaboradores e dirigentes. Para as “Rainhas”, Patrícia não poupou elogios e afirmou que o Hangar irá receber uma das maiores festas dos 75 anos de edição.

“Nós estamos muito felizes porque fomos desde o início recebidos com muito carinho. Após anos sem concurso, nos pudemos sentir todo o afeto que o concurso envolve. Não tem aquele clima de disputa. O clima é de agradar o Grupo Liberal e o Grupo retribuir com um grande concurso”, declarou animada.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento será transmitido, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.