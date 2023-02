Giovanna Picanço leva o amor pela arte para o palco do Rainha das Rainhas 2023

A contagem regressiva para o Rainha das Rainhas 2023 já começou. O maior concurso de beleza e fantasia está de volta, com patrocínio do PopBank. Os clubes se preparam para surpreender os jurados e o público no grande dia. Entre eles, o Grêmio Literário e Recreativo Português, que apresentou a sua candidata na noite desta quinta-feira (2). Giovanna Picanço será a representante do clube na competição.

A jovem, de 19 anos, é estudante de medicina e sonha em ser uma grande profissional na área que escolheu para atuar. Para ela, o bem-estar dos pacientes é uma prioridade. Entre as atividades que mais gosta de fazer em seu dia a dia estão tocar piano, desenhar, pintar, fazer balé, treinar e trabalhar como influenciadora digital.

VEJA MAIS

Giovanna também destaca a paixão pela arte. "Eu sempre amei tudo relacionado a arte. Creio que nós, seres humanos, somos arte como um todo, e tento levar isso como um lema na minha vida. Aprendi com o balé a ter disciplina, determinação e confiança, características essas que auxiliam na vida como um todo. É sobre focar em nós e em nossos objetivos", explica a candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português.

Diretoria do Grêmio Português com a rainha Giovanna Picanço, que disputa o título de Rainha das Rainhas 2023 pelo clube (Carmem Helena/ O Liberal)

Durante a adolescência, Giovanna participou do concurso Miss Teen Pará, onde foi escolhida Miss Teen Popularidade. A influência para subir nas passarelas e encarar o desafio do Rainha das Rainhas veio de uma pessoa muito especial da família. "Minha bisavó estava na torcida do Miss Teen Pará e fez o comentário 'ela deveria ser a Rainha das Rainhas'. E agora, depois de 12 anos, recebi oficialmente o convite", destaca.

Clube do coração

A história da rainha com o clube iniciou há muitos anos, quando Giovanna ainda era criança e costumava ir à Vila Encantada e aos eventos da agremiação com a família. Para Giovanna, representar o clube do qual faz parte desde a infância é motivo de orgulho e muita satisfação.

"Sinto-me muito honrada por estar representando um clube tão cheio de valores culturais, artísticos e familiares. Algo assim, tão cheio de história por seus 155 anos, traz uma energia e uma força sem iguais para mim. Estou extremamente grata a Deus e a toda equipe por ter sido convidada para ser a rainha do Grêmio Literário e Recreativo Português", afirma a candidata.

Giovanna Picanço frequenta o Grêmio Literário e Recreativo Português desde criança e se sente orgulhosa por representar o clube (Reprodução)

O coordenador dos eventos sociais e culturais do clube, Marcelo Riva, ressalta a alegria da equipe por participar desta edição histórica do Rainha das Rainhas 2023. “A expectativa é, sem dúvidas, a melhor possível. Esse retorno, após dois anos parado, com certeza, está deixando todos nós com o coração batendo forte de alegria e felicidade”, afirma.

Marcelo, que também é coreógrafo do clube, destaca a sensação de voltar ao concurso. “O sentimento maior é de gratidão a Deus por estar retornando nesse evento maravilhoso. E, claro, por estar há 14 anos coreografando a rainha do Grêmio Português. É realmente uma felicidade grande”, acrescenta.

Giovanna Picanço leva para a competição muita determinação, disciplina e autenticidade, e garante que irá surpreender os jurados e o público em uma apresentação inesquecível. "Vou levar meu entusiasmo, minha determinação pelo que foi construído ao longo desses meses e minha alegria. Ter a possibilidade de demonstrar meu amor pela arte e a importância que ela tem em minha vida desde pequena, não tem preço", explica a jovem.

Reta final

Dividir a rotina de estudos com os treinos, ensaios e toda a preparação para o concurso nem sempre é uma tarefa fácil. Mas é fundamental garantir que tudo esteja alinhado para o grande dia. Para que tudo ocorra da melhor maneira, as candidatas ao Rainha das Rainhas contam com uma equipe de apoio. A candidata do Grêmio Literário e Recreativo Português relata a importância de ter ao lado profissionais dedicados.

"As preparações estão ocorrendo com muita dedicação de cada membro da nossa equipe. Fico muito feliz em saber que posso contar com pessoas verdadeiras e especiais, que conseguem me transmitir somente boas energias e todo o suporte necessário nessa caminhada. Nesse momento de reta final, é hora de ajustarmos os mínimos detalhes para buscarmos excelentes resultados", complementa.

Além dos cuidados físicos, o controle emocional faz toda a diferença durante a apresentação das candidatas. Giovanna destaca que tem trabalhado nisso e que a ansiedade não será um ponto negativo para ela.

"Creio que toda a minha experiência adquirida desde meus cinco anos de idade pelo balé me ajudará muito no controle emocional, além da confiança que eu tenho em mim e na minha equipe. É acreditar que eu estarei sempre entregando o meu melhor em cada minuto que seja relacionado ao concurso", finaliza.

Marcelo Riva garante que a candidata está pronta para o grande dia e lembra que o clube já levou quatro títulos para casa. “Nossa candidata não só está preparada, como tenho certeza que vai trazer o 5º título para o Grêmio Português. Estamos bastante confiantes que esse título virá para o Grêmio”, diz.

Além disso, ele adianta um pouco do que a candidata apresentará no palco. “Nosso diferencial será o grande encontro dos elementos fortes da natureza que estarão dentro da fantasia da nossa candidata”, finaliza Marcelo.

Concurso

O Rainha das Rainhas 2023 será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar, em Belém, com patrocínio do PopBank. O concurso terá a cobertura dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal, com direito à transmissão exclusiva do desfile pela TV Liberal e G1 Pará, e o movimento dos bastidores em OLiberal.com.