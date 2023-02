Grêmio Literario Português apresenta sua candidata ao Rainha das Rainhas 2023 nesta quinta-feira (2)

Será apresentada nesta quinta-feira (2) a candidata que representará o clube Grêmio Literário e Recreativo Português no Rainha das Rainhas 2023. O coquetel de lançamento da rainha ocorrerá na sede campestre do clube social, na rodovia Augusto Montenegro, às 19h, marcando o encerramento da agenda de apresentação das concorrentes ao título de soberana do carnaval paraense.

A 75ª edição do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia terá a participação de 14 clubes. Até o momento, o público já conheceu 13 rainhas, sendo elas: Mayara Samile, do Cassazum, Adriana Pinheiro, do Clube do Remo, e Monã Oliveira, do Iate Clube de Santarém, Ariane Cohen, do Pará Clube, Danielly Monteiro, do Clube de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA), Sabrina Niekelle, do Clube dos Advogados, Ana Barbosa, do Tênis Clube, Ádria Nogueira, da Associação dos Servidores da Assembleia Legistativa do Estado do Pará (ASALP), Janaína Ferreira, da Tuna Luso Brasileira, Rayane Furtado, do Paysandu Sport Club, Aline Carla Wanderley, do Guará Acqua Park, Erica Venise Pinto, da Associação de Desportos Recreativa Bancrévea e Isadora Andrade Rêgo, da Assembléia Paraense.

O Rainha das Rainhas do Carnaval paraense, realizado desde 1947, é um dos concursos de beleza e fantasia mais antigos do Brasil e o de maior prestígio e notoriedade da Amazônia.

Ingressos

Os ingressos avulsos que dão acesso à pista do evento já estão esgotados, mas as pessoas interessadas em prestigiar o grande desfile das candidatas, no dia 11 de fevereiro, no Hangar, ainda podem adquirir mesas, com quatro lugares cada, vendidas exclusivamente na Central de Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping Belém, no valor de R$ 250,00.

O Rainha das Rainhas 2023 terá a cobertura completa dos veículos e canais digitais do Grupo Liberal (O Liberal, Amazônia, OLiberal.com, Liberal FM, TV Liberal e g1 Pará). Destaque para a transmissão, ao vivo, da TV Liberal e do g1 Pará e do movimento dos bastidores, em tempo real, no portal OLiberal.com.