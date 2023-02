Flávia Lima e Felícia Maia vão comandar a apresentação do Rainha das Rainhas pelo olberal.com

Paraenses e admiradores do Concurso Rainha das Rainhas vão poder assistir a edição de 75 anos, no próximo dia 11 de fevereiro, de onde estiverem, já que o concurso será transmitido pelo portal G1 Pará, TV Liberal e os bastidores pelo oliberal.com. E quem vai comandar a apresentação de oliberal.com é a jornalista Flávia Lima, juntamente com a coordenadora do curso de Moda da Unama, professora Felícia Maia.

De uma forma bem próxima dos internautas, elas vão conduzir os detalhes e bastidores do concurso. Flávia Lima diz que se sente feliz e lisonjeada pelo convite, porque o Rainha das Rainhas sempre foi o evento que mais gostava de cobrir quando trabalhava na TV Liberal, onde atuou como repórter e apresentadora.

“Primeiro por ser um concurso tradicional e depois que toda menina sonhou em ser rainha, toda menina dançou, se fantasiou. Então, eu estou há seis anos afastada da TV, mas a preparação ela sempre aconteceu por tudo que eu li, por todas as vezes que eu me preparei, que eu trabalhei no Rainha como como apresentadora, que eu já apresentei no palco junto com o Marquinho Pinheiro e entre outras experiências que já vivi”, explica a jornalista.

A experiência em oliberal.com vai ser em conhecer um pouco das candidatas, conhecer um pouco do que elas vão apresentar e, principalmente, mostrar a felicidade do público com o retorno do concurso, após dois anos suspenso em decorrência da pandemia. “Está todo mundo muito ansioso! Esperamos todos esses anos para ver novamente essas fantasias, para viver a expectativa e a emoção que é o Rainha das Rainhas”, completa.

O trabalho no portal é mostrar a instantaneidade, aquilo que os fãs, as pessoas que gostam do concurso procuram no momento do concurso. “Eu acho que o diferencial do portal também é que pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro vão poder assistir. Tem muita gente, eu tenho amigos que não moram mais em Belém, que estão com essa expectativa de assistir o maior concurso de fantasias do Brasil”, acrescenta a jornalista.

Flávia Lima trabalhou durante dez anos na TV Liberal. Ela começou como estagiária, passou por produtora, repórter, apresentadora e durante todos esses anos sempre trabalhou no Rainha das Rainhas.

A jornalista vai dividir a apresentação com Felícia Maia, que também é idealizadora e coordenadora geral do Amazônia Fashion Week desde 2007. Felicia tem quatro livros publicados, sendo dois na área da Moda. É doutoranda em Comunicação, Linguagens e Cultura pela PPGCLC da Universidade da Amazônia, mestre em Artes pelo PPGArtes da Universidade Federal do Pará (2014) e especialista em Cultura de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo (2008).

Onde assistir o Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o evento será transmitido, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.