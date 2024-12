Retrospectiva 2024: relembre os fatos que marcaram o mundo do entretenimento

O ano de 2024 trouxe momentos marcantes para o estado do Pará, ao redor do Brasil e no Mundo, em diferentes eventos e competições culturais. Em janeiro, o público acompanhou mais uma edição do Big Brother Brasil, que contou, pela primeira vez, com dois participantes paraenses no elenco: Alane Dias e Marcus Vinicius. A dupla trouxe representatividade e visibilidade à cultura paraense no reality show.

VEJA MAIS

Janeiro

Alane, além de cantar músicas típicas do Pará e compartilhar detalhes da cultura local, alcançou um marco histórico ao se tornar a participante paraense que chegou mais longe no programa. Durante uma das dinâmicas, ela recebeu a faixa de campeã do concurso Rainha das Rainhas, um objeto de grande valor emocional enviado por sua mãe, e emocionou os confinados ao contar sua história. Marcus Vinicius, por sua vez, foi eliminado logo no início da competição.

Paraenses Alane Dias e Marcus Vinicius confinados no BBB 24 (Foto/Reprodução/Gshow)

Ainda no início do ano, o cantor Elton John foi vencedor do Emmy na categoria "Melhor Especial de Variedades Ao Vivo". Com a conquista, o britânico se tornou um "EGOT", famosos que conquistaram as estatuetas nas quatro maiores premiações da indústria: Emmy (E), Grammy (G), Oscar (O) e Tony (T).

Fevereiro

O tradicional concurso Rainha das Rainhas trouxe mais uma demonstração do talento e da criatividade da cultura local. Fernanda Costa, representante do clube Assembleia Paraense, foi a grande vencedora deste ano com a performance "Lígia e o Mundiverso". A apresentação impressionou internautas e jurados, especialmente pelo uso de uma fantasia que girava, criando um espetáculo visual marcante.

No Carnaval 2024, Belém registrou um fato inédito: pela primeira vez, duas escolas de samba do grupo especial dividiram o título de campeãs. A Embaixada de Samba do Império Pedreirense e a Associação Carnavalesca Bole-Bole empataram na apuração e foram coroadas vencedoras da folia.

Já fora do estado, o carnaval também trouxe destaques nacionais. No Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro foi a campeã com o enredo "Arroboboi, Dangbé", que exaltou tradições africanas e as serpentes como símbolos de proteção e regeneração. Em São Paulo, a Mocidade Alegre conquistou o título com o enredo "Brasiléia Desvairada - A busca de Mário de Andrade por um país", que destacou a jornada do escritor modernista pelo Brasil, consolidando ainda mais a escola no cenário do carnaval paulista.

No desfile das escolas de São Paulo, a Império de Casa Verde homenageou a paraense Fafá de Belém na passarela do Anhembi, na madrugada de domingo (11). A escola de samba entrou na avenida com o tema “Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta” e, além de mostrar a trajetória da cantora, apresentou a cultura do Pará e o lado místico que a artista exibe em suas canções.

Março

Março foi marcado pelo glamour do Oscar, onde Oppenheimer se destacou como o grande vencedor da noite. A biografia sobre o "pai da bomba atômica" conquistou sete estatuetas das 13 categorias nas quais foi indicada. Entre os prêmios, Robert Downey Jr. recebeu o Oscar de melhor ator coadjuvante, o primeiro de sua carreira, consolidando o favoritismo do filme que dominou as principais premiações do ano. Pobres Criaturas levou três prêmios técnicos, enquanto Zona de Interesse foi eleito melhor filme internacional.

Após ser flagrada em uma viagem e mesmo assim descartar romance com Edu Guedes, a apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os seguidores e assumiu o namoro com o ex-colega de trabalho. A empresária publicou várias fotos com o amado em uma postagem no Instagram e uma imagem de um beijo entre eles.

Abril

Os fãs de “O Menino Maluquinho” e “Turma do Pererê” se despediram do escritor e cartunista Ziraldo, que partiu aos 91 anos de causas naturais. O mineiro teve uma grande importância para a cultura brasileira, além de ter sido um dos fundadores do jornal “O Pasquim”, considerado um dos principais veículos a combater a ditadura militar nos anos 60.

No dia 16, chegou ao fim mais uma edição emblemática do Big Brother Brasil. A disputa aconteceu entre Davi, Isabelle e Matteus e consagrou o baiano como o grande campeão do prêmio milionário de quase R$ 3 milhões. A paraense Alane Dias chegou perto da disputa final, mas deixou o programa dois dias antes, no domingo (14), sendo a 21ª eliminada do reality show após disputar um paredão triplo com a manauara e o gaúcho.

Ainda em abril, o Brasil perdeu o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo. O artista morreu na sexta-feira (26), no Rio de Janeiro, aos 51 anos. Desde 2022, Anderson tratava um câncer inguinal, um tipo raro que afeta toda a região da virilha e estava internado em hospital particular desde março deste ano.

Maio

A praia de Copacabana (RJ) foi palco de um show histórico de Madonna, que reuniu aproximadamente 1,6 milhões de pessoas de várias partes do mundo. O evento fez parte da "Celebration Tour" e se tornou a apresentação de maior público da Rainha do Pop. Vestindo as cores do Brasil, a norte-americana recebeu Anitta e Pabllo Vittar no palco.

Para a surpresa dos fãs, Anitta abriu um álbum de fotos no Instagram e compartilhou alguns momentos especiais na sua religião, o candomblé. As imagens foram publicadas pela cantora para promover o lançamento do clipe da música "Aceita", que integra o álbum indicado ao Grammy, "Funk Generation".

Os passos do tecnobrega saíram do Pará e ganharam destaque nacional na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Sucessos como "Beba Doida", "São Amores" e Arreda" foram algumas das músicas dançadas pelo grupo 1, composto por Amaury Lorenzo, Tati Machado, Bárbara Reis, Mc Daniel, Henri Castelli, Talitha Morete e Klara Castanho.

Com o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, a Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio anunciou que o desfile de 2025, na Sapucaí, será um mergulho nas águas amazônicas e na cultura paraense. Em maio, a escola que traz Paolla Oliveira como Rainha de Bateria levará ao sambódromo a história dos abridores de letras, do carimbó, e uma homenagem às Princesas Turcas Ajuremadas, celebrando as Encantarias da Amazônia.

Junho

No dia 2 de junho, o Pará perdeu um dos nomes mais importantes do brega, o cantor e compositor Tonny Brasil, que morreu aos 57 anos. Artista conhecido dentro e fora do estado, Brasil já compôs cerca de 2 mil músicas, tendo 700 gravadas por nomes como Banda Calypso, Wanderley Andrade e Gaby Amarantos.

Ele também é o autor de “Leviana”, clássico gravado por grandes nomes como Reginaldo Rossi, Leonardo, Pablo e Léo Magalhães, e "Cúmbia do Amor", eternizada na voz das cantoras Joelma e de Marília Mendonça.

Com programações recheadas do início ao fim, o mês junino teve uma vasta agenda na capital paraense, com quermesses que ocorreram em quase todos os bairros de Belém. Logo na primeira semana, o Arraial de Todos os Santos foi aberto oficialmente com a "Revoada", na Casa das Artes, e seguiu do dia 13 ao 30 de junho, com várias apresentações de quadrilhas, misses e shows, no Centur.

Tradicionalmente, as quadrilhas se apresentaram ao longo do mês de junho no espaço (Foto/Claudio Pinheiro/O Liberal)

Ao longo do mês de junho, o "Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém 2024", organizado pela Prefeitura Municipal, reuniu mais de 80 atrações e teve como vencedora do concurso de quadrilhas juninas a "Rainha da Juventude", do bairro da Cremação, com o tema “Vem ver o peso das cores, dos gostos e dos sabores de uma rainha”.

Julho

O mês das férias foi agitado para os paraenses e turistas que aproveitaram o verão no estado. Diversão, música para todos os gostos e programações para a família animaram os 31 dias de veraneio. Tucuruí realizou a 25ª edição "Carnaré", o Carnaval fora de época com os cantores Claudia Leitte, Parangolé, Henry Freitas entre as atrações.

A praia do Caripi, em Barcarena, foi palco de muita música com Matheus Fernandes, Léo Santana e É o Tchan agitando a multidão. Curuçá foi palco do Festival do Folclore, com as grandes estrelas Elba Ramalho, Naiara Azevedo, Pinduca e Viviane Batidão em cima do palco.

Após quatro meses, a 21ª edição do Dança dos Famosos, transmitido aos domingos no Domingão com Huck, chegou ao fim. Tati Machado e Diego Maia venceram a disputa com muito samba no pé. Amaury Lorenzo e Camila Lobo ficaram com o segundo lugar, com a diferença de um décimo para a dupla campeã.

Luan Santana e Jade Magalhães receberam uma enxurrada de felicitações ao anunciar a chegada da primeira filha do casal. Os famosos estão juntos desde 2008 e revelaram a chegada da herdeira em uma sequência de cliques em uma postagem no Instagram.

Agosto

Considerado um grande ícone da televisão brasileira, o apresentador e empresário Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. Criador do SBT e conhecido por seus bordões marcantes, Silvio começou a carreira como locutor de rádio e chegou a entrar para o "Guinness Book" com o "Programa Silvio Santos", como a atração televisiva mais duradoura do mundo.

Tom Cruise marcou a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris 2024. No estilo "Missão Impossível", o galã saltou do teto do Stade de France, uma altura de aproximadamente 46 metros, sem auxílio de dublê. A entrada inusitada do ator fez parte da passagem de bastão para os próximos jogos olímpicos, em Los Angeles, 2024.

Quem mora em Belém e gosta de festivais certamente comemorou a reta final de agosto com muita música. A capital paraense recebeu, no final do mês, a primeira edição de dois grandes festivais: o Sunset, com a participação de artistas como Marina Sena, Silva, Zaynara e Jeff Moraes; o Aceita, uma celebração ao público LGBTQIAPN+, que reuniu atrações internacionais, Billy Porter e Christian Chávez, ex-RBD, à música amazônida, com Gaby Amarantos e Eloi Iglesias.

Setembro

Setembro foi um mês agitado no mundo das celebridades e da música. O cantor The Weeknd voou para o Brasil para realizar um show único, no estádio Morumbi, em São Paulo. No Rio, a Cidade do Rock recebeu mais uma edição histórica do Rock in Rio. Realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 deste mês, o megaevento levou ao palco Cyndi Lauper Mariah Carey, Akon, Gang do Eletro e Suraras do Tapajós, Gaby Amarantos e muito mais.

O Globoplay estrou a série documental “Pra Sempre Paquitas” e ganhou repercussão com um trecho da produção. O resultado foi o meme ainda bastante comentado: “que xou da Xuxa é esse?”, com uma criança chorando e reclamando por não ter conseguido entrar no programa “Xou da Xuxa”.

Belém foi palco do show histórico dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. O estádio do Mangueirão recebeu a apresentação única da turnê na região Norte. Aproximadamente 20 mil pessoas cantaram e dançaram os inúmeros sucessos dos baianos em uma apresentação de cerca de duas horas.

Baianos emocionaram o público com os sucessos que marcaram suas carreiras (Crédito: @roncca)

Outubro

O cantor Bruno Mars cumpriu a promessa feita aos fãs e comemorou seus 39 anos com uma série de shows no Brasil. Com passagens por cinco capitais brasileiras, o artista também aproveitou para conhecer lugares e homenageou seus admiradores com um vídeo animado vestindo as cores da bandeira do país e até “tatuando” o Cristo Redentor.

Para alegria dos fãs brasileiros, Paul McCartney apresentou a turnê "Got Back" no país, com um repertório que incluiu sucessos de sua carreira solo e com os Beatles. Paul também cantou a música inédita "Now and Then", lançada em novembro de 2023.

Tradição anual no mês de Outubro, o Círio de Nazaré foi realizado em Belém reunindo mais de 1,5 milhões de pessoas para celebrar a festa religiosa. Thaynara OG, Luiz Lobianco, Paulo Vieira, Leona Cavalli, Letícia Colin, Rafa Kalimann foram algumas das celebridades que viajaram para a capital e aproveitaram o final de semana.

Novembro

A cantora Ludmilla animou o público paraense com o aclamado show Numanice, no início do mês. A apresentação chegou à capital depois do cancelamento da turnê “Ludmilla In The House” e foi realizada no estádio Mangueirão, reunindo centenas de fãs presentes para ouvir os hits da artista nos seus mais de 10 anos de carreira.

O aguardado filme “Ainda Estou Aqui” teve sua estreia no Brasil e não demorou muito para ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas do país, se tornando o quarto filme brasileiro com maior público no pós-pandemia da Covid-19. O longa estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello também foi confirmado pela Academia como elegível ao Oscar 2025.

O DJ Alok deu início à contagem regressiva para a COP 30 com show histórico em Belém do Pará. O evento gratuito reuniu mais de 250 mil pessoas no Estádio Olímpico do Mangueirão, como parte da turnê Aurea Tour.

Dezembro

Artistas paraenses dominaram o Prêmio Multishow deste ano. Gaby Amarantos, Raidol, Viviane Batidão, Zaynara e Aqno foram indicados em "Categoria Brasil", "Revelação do Ano" e “Brega do Ano”. Destes, ganharam: Viviane Batidão como representante da região Norte, na primeira categoria, e Zaynara, conhecida pelos sucessos “Sou do Norte” e “Quem Manda em Mim”, foi a revelação do ano.

Paraenses se destacaram na premiação desse ano (Foto/Reprodução/Instagram)

A literatura brasileira perdeu um grande ícone. Dalton Trevisan, vencedor dos prêmios “Camões” e “Jabuti”, faleceu aos 99 anos. Com obras singulares, o “Vampiro de Curitiba” era considerado o maior contista contemporâneo do país.

Reunindo artistas premiados diversos e premiados, o festival Psica realizou a sua 13ª edição, o “Psica Dourado”, com atrações internacionais, como a peruana Rossy War, e a vencedora do Grammy Latino, Liniker. Foram três dias de evento com shows de mais de 50 artistas do Norte e de outros estados brasileiros.