Madonna leva 1,6 milhões de pessoas a Copacabana em show histórico no Rio de Janeiro

Enfim chegou o dia do tão aguardado show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro. Na noite deste sábado (04), o show gratuito marcou o fim da turnê "The Celebration Tour" e reviveu os 40 anos de carreira da Rainha do Pop nas areias de Copacabana, com um público estimado pela RioTur em 1,6 milhão de pessoas, o que deve ser o maior de sua carreira. Além dos principais hits, Madonna levou ao palco convidados especiais, homenageou figuras importantes do país e exaltou a cultura brasileira.

Com quase uma hora de atraso, Madonna, começou o show, às 22h36, cantando "Nothing Really Matters", um dos sucesso do disco ‘Ray of Light’, de 1998. Mas, antes de subir ao palco, Bob The Drag Queen, performer não-binário, performou ‘convocando’ a estrela da noite ao palco.

Logo entre as primeiras músicas do espetáculo, Madonna agradeceu aos fãs e mostrou o entusiasmo pela noite, que estava apenas começando. “Finalmente, conseguimos! Chegamos! Obrigada por me esperarem”, disse a cantora.

Homenagens

Dentre todas as emoções que Madonna proporcionou ao público no espetáculo, um momento especial, durante a performance de “Live To Tell”, homenageia vítimas da AIDS. Entre os homenageados, estavam os artistas brasileiros Renato Russo e Cazuza.

Os dois foram vítimas da AIDS na década de 1990, e Madonna, na época, era uma das poucas artistas a apoiar abertamente a comunidade LGBT+ durante o auge da epidemia de AIDS, nas décadas de 80 e 90. Naquela época, a doença era erroneamente estigmatizada como a "peste gay".

Convidadas especiais

Entre as participações da noite, está a de Anitta, que subiu ao palco para participar do show. Durante a performance de "Vogue", a funkeira protagonizou uma cena quente com os bailarinos e Madonna.

Usando um look preto nada básico, a cantora carioca segurava duas placas com notas, como se estivesse julgando os bailarinos em um tipo de concurso.

Além de Anitta, Pabllo Vittar já tinha participação confirmada no show de Madonna neste sábado (4) em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A drag brasileira participou de um momento de celebração ao Brasil, onde imagens de figuras brasileiras como Gilberto Gil, Mano Brown, Marina Silva, Paulo Freire e Erika Hilton foram exibidas em um telão, enquanto uma bateria composta por ritmistas mirins de escolas de samba do Rio de Janeiro acompanhava Madonna durante a performance de "Music".

Fãs paraenses marcando presença

Dentre os milhares de fãs que Madonna levou de várias partes do Brasil para Copacabana, alguns paraenses também viveram de pertinho esse momento épico para o mundo da música. Krisllen Coelho é da cidade de Castanhal, e viveu um verdadeiro sonho, ao poder ver a cantora que admira ao vivo. Ela e os amigos, também paraenses, conseguiram acesso à área VIP do show, de última hora.

“Um dos meus amigos foi na frente e depois mandou mensagem nos chamando pra ir pra onde ele estava. Fomos pra fila, que estava bem grande, eles liberaram a entrada em grupos de 30 pessoas. Até que chegou nosso momento, foi surreal! A gente nem acreditou”, contou Krisllen.

A fã chegou em Copacabana para o show às 16h, junto de um grupo de amigos. “Ainda faltava muito tempo pro show, mas não tinha condições de assistir de onde estávamos. Por isso, por volta das 18h, nós decidimos arriscar e tentar espaço mais na frente”, relatou. “Foi confusão pra sair de onde estávamos, mas fomos tentando, tive que fingir que estava passando mal pra nos deixarem passar”, completou.

“Foi surreal! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que tudo isso aconteceria. Eu vi a Madonna de pertinho, performando, cantando, encantando, talvez, pela última vez aqui no Brasil. Vai ficar marcado pra sempre na minha vida”, disse a fã.

A fã paraense conseguiu um lugar especial, bem pertinho da diva pop (Acervo pessoal)

The Celebration Tour

A “The Celebration Tour’’ começou em Londres, na Inglaterra, em outubro de 2023. Madonna passou em 15 países da América do Norte e da Europa, com 81 shows.

Além do show no México, a apresentação no Rio de Janeiro será a outra única data da rainha do pop na América Latina.