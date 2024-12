Confira a lista dos memes que os brasileiros mais buscaram no Google em 2024

O Google divulgou os memes que mais bombaram no Brasil em 2024, com base nas buscas realizadas na plataforma. A lista destaca tendências que se tornaram populares no TikTok como: "Que Xou da Xuxa é esse?", além de memes que circularam amplamente pelo WhatsApp, como a famosa "cadeirada" (José Luiz Datena em Pablo Marçal) durante um debate eleitoral em São Paulo. Também foram incluídos memes mais antigos, como "Meu nome é Julia", que continuam fazendo sucesso.

A retrospectiva do Google é elaborada a partir dos termos de pesquisa que registraram os maiores aumentos de interesse em comparação com o ano anterior. Isso significa que os termos listados não são necessariamente os mais pesquisados do ano, mas sim aqueles que despertaram maior curiosidade entre os usuários.

Entre os memes mais buscados, destacam-se o "amostradinho", que se tornou um fenômeno nas redes sociais, e o icônico "tainha, vinho e muito sexo". Outros exemplos incluem o meme "vou nada", que viralizou no TikTok, e a expressão "calabreso", que ganhou destaque durante o Big Brother Brasil.

VEJA MAIS

Confira a lista dos memes mais buscados:

1. Amostradinho

O meme que conquistou o primeiro lugar nas buscas do Google em 2024 se baseia em um conceito simples, mas impactante: a figura da morte aparece em vídeos sempre que alguém ignora um perigo ou se coloca deliberadamente em uma situação arriscada. Nesses momentos, a morte declara: "Eu gosto assim, amostradinho."

Essa esquete foi criada pelo humorista Matheus Cobertura, que já acumula mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram e 2,6 milhões no TikTok. Matheus, residente no interior do Rio Grande do Norte, desenvolveu o personagem que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Amostradinho (Imagem/Reprodução)

2. Que show da Xuxa é esse?

O meme surgiu no documentário "Pra Sempre Paquitas", do Globoplay, que mostra uma entrevista de uma criança de nove anos indignada por não ter conseguido entrar para assistir ao programa Xou da Xuxa depois de muito tempo esperando na fila.

Que show da xuxa é esse (Imagem/Reprodução)

3. Calma calabreso?

O termo "calabreso" se tornou parte do vocabulário de muitos brasileiros durante o Big Brother Brasil 2024, quando Davi Brito o utilizou em uma discussão com outro participante, Lucas Henrique. Desde então, "calabreso" se transformou em música, meme e até nome de um lanche. Vale destacar que a expressão não foi criada por Davi, mas sim pelo ator e humorista Toninho Tornado, que ganhou notoriedade ao fazer pegadinhas e brincar com os gêneros das palavras, criando termos como "calabreso", "Ludmillo" e "Neymaro".

Davi Brito, o calabreso (Imagem/Reprodução)

4. Não sufoque o artista

A ideia começou com uma trend do TikTok para se livrar de comentários inoportunos ou desnecessários. O meme funciona como uma resposta universal para quem não quer justificar algo ou dar alguma satisfação.

Print Twitter (Imagens/Reprodução)

5. Casca de bala

Hit nacional após estourar na voz de Thullio Milionário, a expressão "casca de bala" tem origem nordestina e é muito usada entre frequentadores de vaquejada.

Print Twitter (Imagem/Reprodução)

6. Cadeirada

Cadeirada de Datena em Pablo Marçal (Imagem/Reprodução)

O meme começou após um dos debates para as eleições municipais de São Paulo, na TV Cultura. Na ocasião, o candidato José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira e foi expulso do encontro, enquanto Marçal foi para o hospital.

7. Uma nova emoção

O meme surgiu a partir do filme Divertida Mente 2. A animação da Disney é conhecida por retratar emoções humanas e de forma lúdica. No primeiro filme, as emoções apresentadas foram a Tristeza, a Raiva, o Nojo, o Medo e a Alegria. No segundo, aparece uma emoção nova: ansiedade.

Nova emoção (Imagem/Reprodução)

8. Vou nada

O meme surgiu a partir de um vídeo do TikTok em que um homem se recusa a jogar os restos de uma melancia fora. Alguém diz para ele se livrar das sobras da fruta e ele responde: “vou nada.”

Vou nada (Imagem/Reprodução)