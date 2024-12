Criança de três anos fica presa em máquina de pelúcias; veja

Uma situação inusitada aconteceu em um shopping de Brusque, Santa Catarina, envolvendo uma menina de apenas 3 anos. A pequena Izabela decidiu entrar em uma máquina de pelúcia, na última sexta-feira (13). O incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando preocupação e arrancando risadas ao mesmo tempo.

Os funcionários do shopping foram acionados para ajudar no resgate da menina, que ficou presa na cabine da máquina. Apesar do susto, Izabela não se deixou abalar e escolheu um urso de pelúcia rosa para levar. O vídeo do resgate, compartilhado pela mãe da criança, mostra a garotinha saindo feliz e correndo com o brinquedo nos braços.

Durante quase uma hora, a equipe de segurança do shopping trabalhou para garantir a segurança de Izabela enquanto aguardavam a chegada do responsável pela máquina. Para evitar que ela ficasse sem ar, os seguranças mantiveram a abertura da máquina fechada, evitando que os brinquedos saíssem. Enquanto isso, algumas pessoas tentaram convencê-la a soltar o urso na esperança de que ela conseguisse sair pela mesma abertura por onde entrou.

O esforço para resgatar a menina foi bem-sucedido quando o dono da máquina chegou com as chaves e conseguiu abrir uma porta da estrutura. Assim que a porta foi aberta, Izabela saiu, segurando firme seu novo ursinho. A cena foi um alívio tanto para os responsáveis quanto para os espectadores que acompanhavam a situação.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)