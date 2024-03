Ana Hickmann e Edu Guedes postam foto de beijo e confirmam namoro

Ana Hickmann e Edu Guedes estão namorando! A apresentadora publico várias fotos com o amado em uma publicação no seu perfil no Instagram. Entre elas, tinha uma imagem de um beijo entre eles.

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu na rede social.

Em meia hora, já eram mais de 800 mil curtidas, só no Instagram.

Os boatos que eles estavam vivendo um relacionamento começaram logo após o divórcio de Ana com o ex-marido, Alexandre Côrrea. A separação veio após relatos de violência doméstica. Alexandre chegou, inclusive, a ameaçar Edu, que iniciou um processo por mentiras e difamações.