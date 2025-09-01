Justiça obriga Prefeitura de Ananindeua a reformar UBSs e UPA por falhas estruturais

Nove decisões liminares da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua obrigam a Prefeitura do município a reformar diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As medidas foram obtidas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa.

De acordo com o MP, as decisões foram motivadas por “graves deficiências estruturais e funcionais constatadas em vistorias técnicas realizadas pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI/MPPA)”. Ainda segundo o MP, esses problemas apontaram riscos à segurança de pacientes e servidores, além de prejuízos à adequada prestação do serviço público de saúde.

Entre os principais problemas identificados nas unidades estão infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas precárias, ausência de acessibilidade adequada e deterioração de pisos, paredes e coberturas. Entre outras questões: falhas na climatização e ventilação, carência de equipamentos básicos e inadequações sanitárias.

Antes das ações judiciais, o MPPA tentou firmar Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, segundo o MP, “em todos os casos, as tratativas foram recusadas, expressa ou tacitamente, pelo ente municipal, o que levou o órgão ministerial a judicializar as demandas”.

Segundo o MP, as decisões judiciais reconhecem que a omissão do município diante das deficiências encontradas compromete o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Por isso, o município de Ananindeua deverá adotar medidas emergenciais para assegurar o funcionamento adequado das unidades, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Veja as unidades contempladas pelas liminares e os respectivos prazos para execução das reformas:

UBS Águas Brancas – 90 dias (Proc. nº 0816893-77.2025.8.14.0006)

UBS Ana Maria Moraes – 60 dias (Proc. nº 0816966-49.2025.8.14.0006)

UBS Julia Seffer – 120 dias (Proc. nº 0819175-88.2025.8.14.0006)

UBS Cristo Rei – 90 dias (Proc. nº 0819476-35.2025.8.14.0006)

UBS Nova União – 60 dias (Proc. nº 0819816-76.2025.8.14.0006)

UBS Francisco Fernandes – 90 dias (Proc. nº 0819823-68.2025.8.14.0006)

UBS Coqueirinho I e II – 60 dias (Proc. nº 0806334-61.2025.8.14.0006)

UPA Carlos Marighella (Águas Brancas) – 60 dias (Proc. nº 0805765-60.2025.8.14.0006)

Divisão de Vigilância em Saúde – 180 dias (Proc. nº 0819321-32.2025.8.14.0006)