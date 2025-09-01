Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Ananindeua chevron right

Justiça obriga Prefeitura de Ananindeua a reformar UBSs e UPA por falhas estruturais

De acordo com o MP, as decisões foram motivadas por graves deficiências estruturais e funcionais constatadas em vistorias técnicas

O Liberal
fonte

UBS Águas Brancas está entre as unidades que deve ser reformada (Foto: Ricardo Amanajás / Prefeitura de Ananindeua)

Nove decisões liminares da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua obrigam a Prefeitura do município a reformar diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As medidas foram obtidas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa.

De acordo com o MP, as decisões foram motivadas por “graves deficiências estruturais e funcionais constatadas em vistorias técnicas realizadas pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI/MPPA)”. Ainda segundo o MP, esses problemas apontaram riscos à segurança de pacientes e servidores, além de prejuízos à adequada prestação do serviço público de saúde.

Entre os principais problemas identificados nas unidades estão infiltrações, instalações elétricas e hidráulicas precárias, ausência de acessibilidade adequada e deterioração de pisos, paredes e coberturas. Entre outras questões: falhas na climatização e ventilação, carência de equipamentos básicos e inadequações sanitárias.

Antes das ações judiciais, o MPPA tentou firmar Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) com a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, segundo o MP, “em todos os casos, as tratativas foram recusadas, expressa ou tacitamente, pelo ente municipal, o que levou o órgão ministerial a judicializar as demandas”.

Segundo o MP, as decisões judiciais reconhecem que a omissão do município diante das deficiências encontradas compromete o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Por isso, o município de Ananindeua deverá adotar medidas emergenciais para assegurar o funcionamento adequado das unidades, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Veja as unidades contempladas pelas liminares e os respectivos prazos para execução das reformas:

  • UBS Águas Brancas – 90 dias (Proc. nº 0816893-77.2025.8.14.0006) 
  • UBS Ana Maria Moraes – 60 dias (Proc. nº 0816966-49.2025.8.14.0006) 
  • UBS Julia Seffer – 120 dias (Proc. nº 0819175-88.2025.8.14.0006) 
  • UBS Cristo Rei – 90 dias (Proc. nº 0819476-35.2025.8.14.0006) 
  • UBS Nova União – 60 dias (Proc. nº 0819816-76.2025.8.14.0006) 
  • UBS Francisco Fernandes – 90 dias (Proc. nº 0819823-68.2025.8.14.0006) 
  • UBS Coqueirinho I e II – 60 dias (Proc. nº 0806334-61.2025.8.14.0006) 
  • UPA Carlos Marighella (Águas Brancas) – 60 dias (Proc. nº 0805765-60.2025.8.14.0006) 
  • Divisão de Vigilância em Saúde – 180 dias (Proc. nº 0819321-32.2025.8.14.0006) 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ananindeua

reformas em unidades de saúde

determinação judicial
Ananindeua
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE ANANINDEUA

DETERMINAÇÃO

Justiça obriga Prefeitura de Ananindeua a reformar UBSs e UPA por falhas estruturais

De acordo com o MP, as decisões foram motivadas por graves deficiências estruturais e funcionais constatadas em vistorias técnicas

01.09.25 15h27

POLÍCIA

Carro é furtado em estacionamento de supermercado em Ananindeua; câmeras registraram ação

O veículo não apresentava sinais de arrombamento, mas um celular foi levado

29.08.25 19h53

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de envolvimento em sequestro de empresário é preso em Castanhal

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros possíveis integrantes do grupo criminoso

27.08.25 20h48

SUSTENTABILIDADE

Projetos escolares viram renda no Pará: alunos criam perfumes e sabonetes com insumos amazônicos

Iniciativas desenvolvidas por professores da rede pública de Ananindeua e Marabá unem ciência, arte e sustentabilidade para transformar o ensino e movimentar a economia local

26.08.25 23h28

MAIS LIDAS EM ANANINDEUA

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

JUSTIÇA

TRF autoriza continuidade de eleição para a reitoria da Ufra

Na prática, a decisão restabelece a legalidade e a autonomia da Ufra, garantindo que o processo democrático siga de onde havia parado

27.08.25 21h23

PROBLEMA

Ufra enfrenta impasse na emissão de diplomas por falta de atualização no sistema

A instituição informou que a emissão digital dos documentos está suspensa devido a pendências financeiras que impedem a atualização do sistema acadêmico

29.08.25 18h50

Cultura

33º Festival do Açaí movimenta São Sebastião da Boa Vista

Evento no Marajó reúne shows, gastronomia, concursos e valoriza tradição cultural e econômica do açaí no município paraense

28.08.25 17h41

SURPRESA

VÍDEO: macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós

Animal foi registrado por guia turístico durante passeio em Belterra e interagiu com os turistas

30.08.25 15h47

pedra de gelo

Chuva de granizo no Pará? Casa fica destelhada e população se surpreende

Fenômeno não é comum no Pará devido às altas temperaturas mas aconteceu no município de Belterra

29.08.25 14h08

viralizou

VÍDEO: Tacacá instantâneo? Influenciador paraense prova versão em pó do prato típico e viraliza

Caio Ariel, o “Tradutor Paraense”, testou a versão instantânea e divertiu seguidores com a reação

30.08.25 16h47

Eu sou do Norte

Paulista virou Pará? Avenida de São Paulo é tomada por grupos de carimbó do Marajó

Com a bandeira do Município de Soure, a dança típica do Pará por marajoaras que encantaram o local

25.08.25 14h04

SAÚDE

Pará receberá 27 médicos especialistas por meio de novo programa do Ministério da Saúde

Capanema e Marabá lideram a lista, com quatro médicos cada. Em seguida aparecem Belém e Bragança (3), Castanhal, Tucuruí e Santarém (2 cada), além de São João de Pirabas, também com dois profissionais

29.08.25 17h52

PREJUÍZOS

Temporal forte destrói barracas, danifica carro e destelha casas em Marabá

O temporal, que caiu sobre a cidade na quinta-feira (28), casou vários prejuízos na orla e na praia do Tucunaré

29.08.25 10h01

MEIO AMBIENTE

Programa Pará Sem Fogo enfrenta focos de incêndios florestais no território paraense

O programa combina prevenção, respostas rápidas e ações para 2025

25.08.25 18h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda