Pará registra 80% de redução no índice de alertas de desmatamento para o mês de setembro

O Pará registrou, em setembro deste ano, o menor valor de áreas cobertas por alertas de desmatamento dos últimos oito anos, para o mesmo mês, com 107 km². Houve uma redução de 47% em relação ao mês de setembro do ano anterior, com 202 km², consolidando uma queda de 80% em relação ao mesmo período em 2023 - maior pico da série analisada.

Os dados são provenientes do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), gerenciado pela Coordenação Espacial da Amazônia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que opera desde 2010 no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá.

A ferramenta integra a infraestrutura oficial de monitoramento da floresta amazônica brasileira, permitindo a identificação do desmatamento, degradação e exploração da floresta quase em tempo real. O monitoramento diário é realizado por especialistas em geologia, computação e outras áreas, contribuindo para a prevenção e combate ao desmatamento ilegal.

A ferramenta integra a infraestrutura oficial de monitoramento da floresta amazônica brasileira. (Foto: Sérgio Moraes | Fundação Guamá)

A avaliação técnica confirma a trajetória de redução contínua entre 2023 e 2026. O resultado demonstra o impacto direto das ações integradas de fiscalização, monitoramento e gestão ambiental conduzidas pelo Governo do Pará.

Altamira lidera índice de redução

A redução foi expressiva nos municípios prioritários para ações de prevenção e controle, com queda de 56% entre 2024 e 2025, passando de 118,96 km² para 52,16 km². Os principais números de redução foram observados em Novo Progresso (-93%), Altamira (-90%), Itaituba (-67%), Pacajá (-63%) e São Félix do Xingu (-55%).

O governador Helder Barbalho destaca que o resultado é reflexo do fortalecimento da governança ambiental e do compromisso do Pará com a proteção da Amazônia. “O Pará está mostrando que é possível desenvolver com responsabilidade ambiental. Esse resultado expressivo é fruto do trabalho integrado entre os órgãos do Estado, das ações de comando e controle e do uso intensivo de tecnologia para monitorar e coibir o desmatamento. Desta forma, estamos consolidando o Pará como referência em gestão ambiental e mitigação às mudanças climáticas na Amazônia”, afirma Helder.

Terceiro ano consecutivo de diminuição

Considerando o acumulado de agosto e setembro, o Pará reduziu as áreas sob alerta de 394 km² em 2025 para 181 km² em 2026, o que representa uma queda de 54% e consolida o terceiro ano consecutivo de diminuição.

O secretário titular da Semas, Raul Protázio Romão, destacou que os avanços decorrem da execução coordenada de programas como o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e das operações Curupira e Amazônia Viva, que fortalecem o combate às irregularidades e a proteção dos territórios.

“Estamos consolidando um novo modelo de gestão ambiental, baseado em presença territorial e integração entre os órgãos responsáveis. O resultado é um Pará que avança na fiscalização e combate, com monitoramento eficiente e redução consistente dos índices de desmatamento”, destaca Raul.

Próximo de receber a maior conferência climática do mundo, a COP 30, que será realizada em Belém, os números reforçam o papel do Pará como protagonista na agenda ambiental do país, fortalecendo políticas públicas voltadas à transição para uma economia verde, que valoriza a floresta viva e o uso sustentável dos recursos.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades