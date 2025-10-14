Corrida do Mutirão de Natal une solidariedade e esporte em Ananindeua; saiba mais

A Corrida do Mutirão de Natal, iniciativa que une saúde, esporte e generosidade para levar esperança a quem mais precisa, já tem data para ocorrer na Grande Belém. Será no dia 9 de novembro, na Orla de Ananindeua, com largada às 5h.

Promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a corrida mobiliza comunidades em todo o país para arrecadar alimentos, roupas e recursos em favor de quem enfrenta dificuldades. O evento reunirá atletas profissionais, amadores e famílias em um percurso de 5 quilômetros.

A inscrição será R$ 30 mais 1 kg de alimento. Cada quilo de alimento doado será revertido em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e também para a ceia de Natal que será oferecida a moradores de rua.

Serviço

Evento: Corrida do Mutirão de Natal.

Data: 9 de novembro.

Local: Orla de Ananindeua.

Largada: 6h.

Percurso: 5 km.

Inscrição: 1 kg de alimento + R$ 30.

Destino das doações: cestas básicas para famílias carentes e ceia de Natal para moradores de rua.