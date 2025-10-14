Capa Jornal Amazônia
Corrida do Mutirão de Natal une solidariedade e esporte em Ananindeua; saiba mais

Promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a corrida mobiliza comunidades em todo o país para arrecadar alimentos, roupas e recursos em favor de quem enfrenta dificuldades

Saul Anjos
Veja as próximas corridas de rua que ocorrerão em Belém em 2025 (Foto/Poupex)

A Corrida do Mutirão de Natal, iniciativa que une saúde, esporte e generosidade para levar esperança a quem mais precisa, já tem data para ocorrer na Grande Belém. Será no dia 9 de novembro, na Orla de Ananindeua, com largada às 5h. 

Promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a corrida mobiliza comunidades em todo o país para arrecadar alimentos, roupas e recursos em favor de quem enfrenta dificuldades. O evento reunirá atletas profissionais, amadores e famílias em um percurso de 5 quilômetros. 

A inscrição será R$ 30 mais 1 kg de alimento.  Cada quilo de alimento doado será revertido em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e também para a ceia de Natal que será oferecida a moradores de rua. 

Serviço

Evento: Corrida do Mutirão de Natal. 

Data: 9 de novembro. 

Local: Orla de Ananindeua. 

Largada: 6h. 

Percurso: 5 km. 

Inscrição: 1 kg de alimento + R$ 30. 

Destino das doações: cestas básicas para famílias carentes e ceia de Natal para moradores de rua.

Palavras-chave

