PF investiga desvio de recursos em obras de saneamento no município de Soure, na Ilha do Marajó

A Polícia Federal no Pará deflagrou, na manhã desta sexta-feira (22), a Operação Souris, com o objetivo de apurar um suposto desvio de recursos públicos destinados à obra de saneamento básico no município de Soure, localizado na Ilha do Marajó, no Pará. Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua.

A investigação identificou indícios de irregularidades licitatórias, pagamentos por serviços não executados e prorrogações contratuais sem a devida justificativa. De acordo com a PF, são apurados os crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.

Durante as buscas, foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos que serão submetidos à análise pericial. A operação de hoje permanece em curso, a fim de identificar e responsabilizar todos os envolvidos a partir da análise do material apreendido.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura de Soure. A reportagem aguarda retorno.