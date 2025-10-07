PC prende suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Fiepa em Ananindeua

Danilo Nascimento Assunção, de 36 anos, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (6/10) suspeito de envolvimento na morte do vice-presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Antonio Eugenio Mello. O caso ocorreu na última sexta-feira (3/10), durante um assalto na fábrica de Velas Cigana, empresa que a vítima havia fundado, localizada no bairro Levilândia, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a PC, Danilo confessou durante interrogatório que realizou o transporte dos autores do crime.

Os agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de uma transportadora que fica próxima de onde o episódio aconteceu. Pela gravação, os agentes conseguiram identificar o carro que os suspeitos utilizaram durante a fuga, que se tratava de um Chevrolet Onix prata.

A partir da identificação do automóvel, a Polícia Civil chegou até a proprietária do carro. Depois de ter sido localizada, a mulher alegou aos policiais que alugava o veículo para Danilo.

Foi então que a PC se dirigiu até a residência do homem. Assim que os policiais chegaram lá, encontraram o automóvel utilizado no crime nas proximidades do imóvel. O suspeito foi detido em flagrante e conduzido até a DRFR.

No interrogatório, conforme as autoridades, ele confessou participação no crime e afirmou que não teve participação direta na execução do ocorrido. Além disso, segundo a Polícia Civil, Danilo disse que receberia dinheiro pelo serviço e que só o aceitou por necessidade financeira.

As investigações policiais também apontaram que outros homens, que estavam em uma motocicleta de apoio, participaram do caso. Para as autoridades, existe a hipótese de que informações privilegiadas possam ter sido repassadas por alguém que seja ligado à empresa.

A apuração do ocorrido continua para identificar e prender todos os envolvidos, inclusive para confirmar a suspeita de vazamento interno de informações e esclarecer integralmente a dinâmica do crime. Danilo segue à disposição da Justiça.

O crime

De acordo com a PC, uma das possibilidades é de que Antonio Mello possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado. Para a polícia, testemunhas relataram que a vítima pode ter sido atingida por cinco disparos.

Em nota, o Sistema Fiepa lamentou a morte de Antonio Mello. “Empresário visionário, transformou sua fé e determinação em uma trajetória marcada pela geração de empregos, oportunidades e desenvolvimento. Seu legado de dedicação e contribuição ao fortalecimento da indústria paraense permanecerá como exemplo para as futuras gerações”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.