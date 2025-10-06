Ananindeua: PC segue atrás dos suspeitos de matarem empresário em assalto

A Polícia Civil segue atrás dos suspeitos de envolvimento na morte do empresário Ailton Rodrigues dos Santos, de 59 anos, assassinado com um tiro em uma tentativa de assalto em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu na madrugada de domingo (5/10), no conjunto Geraldo Palmeira, no bairro Distrito Industrial, região em que a vítima seria proprietária de um mercadinho.

Imagens de um circuito de segurança mostraram a dinâmica do crime. Pouco depois das duas horas da madrugada, o empresário chegou para entrar em sua residência. Em seguida, um outro veículo, de cor branca, se aproximou, aguardando a vítima posicionar o carro na garagem. No momento em que o empresário manobrava o veículo para entrar no imóvel, dois homens, portando armas de fogo, desceram do carro branco e anunciaram o assalto.

A esposa da vítima saiu pela porta do passageiro e se afastou do local, em busca de proteção. O empresário deu ré no veículo e, nessa hora, os criminosos efetuaram um disparo, que o atingiu no ombro. Em seguida, os homens saíram correndo e entraram no veículo, fugindo em seguida.

Ferido, Ailton Rodrigues dos Santos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento. Ele morreu no hospital, cerca de duas horas após o ocorrido, devido a uma grande perda de sangue.

Em nota, a PC disse que faz buscas para identificar e localizar os criminosos. “Imagens do circuito de monitoramento são analisadas e perícias foram solicitadas. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH)”, comunicou a instituição.