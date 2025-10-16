Dia Nacional da Vacinação reforça importância de manter a caderneta atualizada no Pará

No Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) reforça o chamado à população para manter a caderneta de vacinação em dia. A imunização é uma das estratégias mais eficazes na prevenção de doenças e um direito assegurado a todos os brasileiros pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de avanços em alguns indicadores, o Pará ainda apresenta coberturas vacinais abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, especialmente entre crianças menores de cinco anos. De acordo com os dados mais recentes, a cobertura vacinal está em 89% para BCG; 70% para Poliomielite; 85% para Rotavírus; 84% para Pentavalente; 88% para Meningocócica C; 92% para Pneumocócica 10-valente e 89% para a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Entre outros grupos prioritários, a cobertura da vacina contra a Influenza está em 56% entre idosos e 82% entre gestantes.

Estratégias para ampliar a cobertura

A Sespa tem adotado uma série de ações para aumentar esses índices. Segundo Jaíra Ataíde, coordenadora estadual de Imunização, o trabalho é realizado de forma articulada com os 144 municípios paraenses. “Monitoramos os índices vacinais e discutimos os resultados em reuniões bipartite, incentivando que as secretarias municipais integrem a Atenção Primária ao Programa de Imunização. Esse trabalho conjunto é fundamental para identificar áreas de baixa cobertura e planejar estratégias mais eficazes”, destacou.

A coordenadora ressalta que, embora alguns imunizantes estejam próximos da meta de 90%, é necessário o engajamento da população. “A vacinação é uma responsabilidade coletiva. Precisamos do comprometimento de todos para garantir a proteção da comunidade, especialmente dos grupos mais vulneráveis”, reforçou Jaíra.

Campanha de Multivacinação e ações futuras

Está em andamento a Campanha de Multivacinação, voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes. A ação é promovida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), em parceria com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O Dia D de mobilização será no próximo sábado, 18 de outubro, com ampliação dos pontos de vacinação em todo o país.

Em novembro, o Estado também participará da 3ª etapa da vacinação contra a Influenza nos estados da Região Norte. Durante esse período, os municípios recebem um reforço de aproximadamente 30% nas doses mensais e são orientados a realizar ações de busca ativa de pessoas não vacinadas.

Microplanejamento para alcançar áreas remotas

Para garantir o acesso à imunização em comunidades de difícil acesso, a Sespa tem incentivado o uso do microplanejamento, uma estratégia que permite mapear as regiões mais isoladas e organizar os recursos humanos, financeiros e logísticos para alcançar toda a população.

“O microplanejamento é essencial para garantir que nenhum paraense fique sem acesso à imunização. Mesmo nas comunidades mais longínquas, o SUS deve chegar com a proteção vacinal”, afirmou Jaíra Ataíde.

A coordenadora reforça que todas as vacinas recomendadas pelo calendário nacional estão disponíveis gratuitamente nas salas de vacinação da rede pública. “As vacinas salvam vidas, principalmente de crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. O cartão de vacinação é o documento que comprova essa proteção e deve ser mantido sempre atualizado”, concluiu.