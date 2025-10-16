Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Dia Nacional da Vacinação reforça importância de manter a caderneta atualizada no Pará

Sespa alerta para a baixa cobertura vacinal e mobiliza população para procurar as salas de vacinação nos municípios

Agência Pará

No Dia Nacional da Vacinação, celebrado em 17 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) reforça o chamado à população para manter a caderneta de vacinação em dia. A imunização é uma das estratégias mais eficazes na prevenção de doenças e um direito assegurado a todos os brasileiros pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de avanços em alguns indicadores, o Pará ainda apresenta coberturas vacinais abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, especialmente entre crianças menores de cinco anos. De acordo com os dados mais recentes, a cobertura vacinal está em 89% para BCG; 70% para Poliomielite; 85% para Rotavírus; 84% para Pentavalente; 88% para Meningocócica C; 92% para Pneumocócica 10-valente e 89% para a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Entre outros grupos prioritários, a cobertura da vacina contra a Influenza está em 56% entre idosos e 82% entre gestantes.

Estratégias para ampliar a cobertura

A Sespa tem adotado uma série de ações para aumentar esses índices. Segundo Jaíra Ataíde, coordenadora estadual de Imunização, o trabalho é realizado de forma articulada com os 144 municípios paraenses. “Monitoramos os índices vacinais e discutimos os resultados em reuniões bipartite, incentivando que as secretarias municipais integrem a Atenção Primária ao Programa de Imunização. Esse trabalho conjunto é fundamental para identificar áreas de baixa cobertura e planejar estratégias mais eficazes”, destacou.

A coordenadora ressalta que, embora alguns imunizantes estejam próximos da meta de 90%, é necessário o engajamento da população. “A vacinação é uma responsabilidade coletiva. Precisamos do comprometimento de todos para garantir a proteção da comunidade, especialmente dos grupos mais vulneráveis”, reforçou Jaíra.

Campanha de Multivacinação e ações futuras

Está em andamento a Campanha de Multivacinação, voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes. A ação é promovida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), em parceria com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O Dia D de mobilização será no próximo sábado, 18 de outubro, com ampliação dos pontos de vacinação em todo o país.

Em novembro, o Estado também participará da 3ª etapa da vacinação contra a Influenza nos estados da Região Norte. Durante esse período, os municípios recebem um reforço de aproximadamente 30% nas doses mensais e são orientados a realizar ações de busca ativa de pessoas não vacinadas.

Microplanejamento para alcançar áreas remotas

Para garantir o acesso à imunização em comunidades de difícil acesso, a Sespa tem incentivado o uso do microplanejamento, uma estratégia que permite mapear as regiões mais isoladas e organizar os recursos humanos, financeiros e logísticos para alcançar toda a população.

“O microplanejamento é essencial para garantir que nenhum paraense fique sem acesso à imunização. Mesmo nas comunidades mais longínquas, o SUS deve chegar com a proteção vacinal”, afirmou Jaíra Ataíde.
A coordenadora reforça que todas as vacinas recomendadas pelo calendário nacional estão disponíveis gratuitamente nas salas de vacinação da rede pública. “As vacinas salvam vidas, principalmente de crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade. O cartão de vacinação é o documento que comprova essa proteção e deve ser mantido sempre atualizado”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia Nacional da Vacinação

vacinação

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EDUCAÇÃO

Ufopa oferta mais de 2 mil vagas para cursos de graduação no Processo Seletivo Regular Unificado

As inscrições são gratuitas e há bônus de 20% para estudantes da região

16.10.25 16h38

REFORMA

Confusão marca aprovação da reforma da previdência dos servidores em Castanhal

Presidente da Câmara, Nivan Noronha, diz que o projeto passou por ampla análise e incorporou parte das propostas dos servidores

16.10.25 13h32

MEIO AMBIENTE

Focos de queimadas no Pará têm queda de 85% entre julho e setembro de 2025, diz Semas

Nesse intervalo, foram registrados 4.929 focos em 2025, frente aos 33.931 contabilizados em 2024

15.10.25 14h13

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

MAIS LIDAS EM PARÁ

CONCURSO

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

15.10.25 0h11

PSS

Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

13.10.25 22h18

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda