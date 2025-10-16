Governo do Pará anuncia novo cronograma de convocações para PM e Corpo de Bombeiros

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan, anunciaram nesta quinta-feira (16) o novo cronograma de convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). O comunicado foi feito por meio das redes sociais oficiais, durante visita aos alunos em curso de formação.

“Estamos acompanhando os alunos do curso de formação e, como compromisso, vamos divulgar o novo cronograma de convocação”, destacou o governador Helder Barbalho. “É mais segurança pública por todo o Pará. Compromisso firmado, compromisso cumprido. E bora trabalhar!”, completou.

Convocações em dezembro de 2025 e junho de 2026

De acordo com a vice-governadora Hana Ghassan Tuma, todos os aprovados serão convocados dentro do prazo estabelecido em edital. A próxima chamada será realizada até 15 de dezembro de 2025, com os seguintes quantitativos:

Polícia Militar: 1.463 convocados, sendo 1.363 praças e 100 oficiais

Corpo de Bombeiros: 714 convocados, sendo 684 praças e 30 oficiais

Já a última etapa das convocações ocorrerá até 15 de junho de 2026, contemplando:

Polícia Militar: 1.496 convocados, sendo 1.362 praças e 134 oficiais

Corpo de Bombeiros: 744 convocados, sendo 684 praças e 60 oficiais

Reforço histórico para a segurança pública

As convocações fazem parte do maior concurso da história da segurança pública do Estado. A primeira nomeação dos dois concursos ocorreu em 4 de abril de 2025, com a convocação de 1.585 candidatos:

Polícia Militar: 1.100 convocados (1.000 praças e 100 oficiais)

Corpo de Bombeiros: 485 convocados (455 praças e 30 oficiais)

Os concursos foram lançados em 2023, com provas realizadas entre dezembro daquele ano e janeiro de 2024. A Polícia Militar abriu edital em setembro de 2023, e o Corpo de Bombeiros em outubro, ambos para os cargos de oficial e praça.

O anúncio reafirma o compromisso do Governo do Pará com o fortalecimento da segurança pública, por meio da renovação e ampliação do efetivo das forças estaduais, ampliando a presença policial, melhorando o atendimento das ocorrências e reforçando o combate à criminalidade em todas as regiões do Estado.