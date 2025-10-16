Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governo do Pará anuncia novo cronograma de convocações para PM e Corpo de Bombeiros

Próxima chamada ocorrerá até dezembro de 2025 e inclui mais de 2 mil convocados; todos os aprovados serão chamados até junho de 2026

Agência Pará
fonte

Foto apenas ilustrativa para mostrar o trabalho dos bombeiros (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan, anunciaram nesta quinta-feira (16) o novo cronograma de convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar (PMPA) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). O comunicado foi feito por meio das redes sociais oficiais, durante visita aos alunos em curso de formação.

“Estamos acompanhando os alunos do curso de formação e, como compromisso, vamos divulgar o novo cronograma de convocação”, destacou o governador Helder Barbalho. “É mais segurança pública por todo o Pará. Compromisso firmado, compromisso cumprido. E bora trabalhar!”, completou.

Convocações em dezembro de 2025 e junho de 2026

De acordo com a vice-governadora Hana Ghassan Tuma, todos os aprovados serão convocados dentro do prazo estabelecido em edital. A próxima chamada será realizada até 15 de dezembro de 2025, com os seguintes quantitativos:

  • Polícia Militar: 1.463 convocados, sendo 1.363 praças e 100 oficiais
  • Corpo de Bombeiros: 714 convocados, sendo 684 praças e 30 oficiais

Já a última etapa das convocações ocorrerá até 15 de junho de 2026, contemplando:

  • Polícia Militar: 1.496 convocados, sendo 1.362 praças e 134 oficiais
  • Corpo de Bombeiros: 744 convocados, sendo 684 praças e 60 oficiais

Reforço histórico para a segurança pública

As convocações fazem parte do maior concurso da história da segurança pública do Estado. A primeira nomeação dos dois concursos ocorreu em 4 de abril de 2025, com a convocação de 1.585 candidatos:

  • Polícia Militar: 1.100 convocados (1.000 praças e 100 oficiais)
  • Corpo de Bombeiros: 485 convocados (455 praças e 30 oficiais)

Os concursos foram lançados em 2023, com provas realizadas entre dezembro daquele ano e janeiro de 2024. A Polícia Militar abriu edital em setembro de 2023, e o Corpo de Bombeiros em outubro, ambos para os cargos de oficial e praça.

O anúncio reafirma o compromisso do Governo do Pará com o fortalecimento da segurança pública, por meio da renovação e ampliação do efetivo das forças estaduais, ampliando a presença policial, melhorando o atendimento das ocorrências e reforçando o combate à criminalidade em todas as regiões do Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia Militar

corpo de bombeiros

convocações para PM e Corpo de Bombeiros

concursos

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EDUCAÇÃO

Ufopa oferta mais de 2 mil vagas para cursos de graduação no Processo Seletivo Regular Unificado

As inscrições são gratuitas e há bônus de 20% para estudantes da região

16.10.25 16h38

REFORMA

Confusão marca aprovação da reforma da previdência dos servidores em Castanhal

Presidente da Câmara, Nivan Noronha, diz que o projeto passou por ampla análise e incorporou parte das propostas dos servidores

16.10.25 13h32

MEIO AMBIENTE

Focos de queimadas no Pará têm queda de 85% entre julho e setembro de 2025, diz Semas

Nesse intervalo, foram registrados 4.929 focos em 2025, frente aos 33.931 contabilizados em 2024

15.10.25 14h13

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

MAIS LIDAS EM PARÁ

CONCURSO

Detran-PA lança processo seletivo com salários de mais de R$ 3 mil; veja como se inscrever

Concurso público abre 110 vagas para contratação temporária de Assistentes de Trânsito

15.10.25 0h11

PSS

Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

Concurso público tem inscrições gratuitas para contratação temporária em diversas áreas, como Saúde, Administração, Obras, Educação e outras secretarias municipais

13.10.25 22h18

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

TRANSPORTE

Pará regulamenta táxi-lotação intermunicipal e reconhece profissão de 600 trabalhadores

A nova legislação reconhece oficialmente a atividade de cerca de 600 trabalhadores em todo o Estado

13.10.25 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda