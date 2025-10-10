Círio 2025: Imagem Peregrina chega ao bairro Jaderlândia, em Ananindeua, durante Traslado

Pouco depois do meio-dia, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré entrou no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua. Já são mais de 17km de procissão percorridos.

Antes de chegar ao Jaderlândia, a Imagem recebeu diversas homenagens dos milhares de fiéis que estavam no viaduto do Coqueiro, na BR-316. A procissão iniciou na Basílica-Santuário, às 8h, e segue rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no percurso, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré. O Traslado deve durar cerca de 10 horas.

Emoldurada por flores Anastasia em tons de laranja e vermelho, a berlinda com a Imagem segue em um percurso de mais de 50 quilômetros. Neste ano, a escolhida traz uma variedade de crisântemo de coloração vibrante, que vai do laranja ao vermelho intenso. As tonalidades remetem à alvorada — referência à primeira luz do dia e ao início da programação da maior manifestação religiosa do Pará.