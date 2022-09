Eleições 2022: Urnas são preparadas e lacradas para os 102 pontos de votação em Ananindeua

As urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação do dia 2 de outubro, em Ananindeua, começam a ser preparadas e lacradas para as eleições. No total, serão 913 urnas eletrônicas disponíveis para os eleitores do município, que possui um dos maiores colégios eleitorais do estado.

VEJA MAIS

O Cartório Eleitoral preparou inicialmente a geração de mídia durante as semanas anteriores, etapa onde informações das eleições e dos candidatos são inseridas nos aparelhos.

No total, 102 pontos de votação divididos em duas zonas eleitorais estarão disponíveis aos eleitores aptos a exercer o direito. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), serão 913 seções eleitorais, sendo 112 consideradas como seções especiais.

Eleitores e mesários se preparam

Os eleitores entre 18 e 69 anos são obrigados a comparecerem ao pleito eleitoral. No entanto muitos jovens entre 16 e 17 anos e idosos com 70 anos ou mais já mostraram que querem fazer parte da escolha para os cargos do Executivo e Legislativo

“Estou com 75 anos, mas vou fazer questão de exercer meu voto, principalmente nesse momento que o país atravessa. É aqui pertinho mesmo, vou com meu filho”, diz Maria de Nazaré, moradora da Cidade Nova 6, em Ananindeua.

No total, 4.103 pessoas se cadastraram como mesários no dia mais importante para a democracia brasileira. O contingente, de acordo com o TRE, estará dividido proporcionalmente a demanda de cada ponto de votação.

Como será a votação

Os votos seguirão a seguinte ordem: deputado federal, seguido por deputado estadual, senador, governador e presidente. No caso do segundo turno, o primeiro voto é para governador e o segundo para presidente da República.

O primeiro turno das eleições acontece neste domingo, dia 2 de outubro. O segundo turno, se houver, será realizado no próximo dia 30 de novembro.