Entrega de urnas começou nesta sexta-feira em Belém

As urnas que serão utilizadas nas eleições deste domingo (2) começaram a ser entregues na manhã desta sexta-feira (30) aos locais de votações, todas lacradas e enumeradas de acordo com as seções e zonas eleitorais às quais pertencem.

Com o apoio de 37 caminhões, os equipamentos foram levados para diversos logradouros da região metropolitana de Belém. Um dos maiores colégios eleitorais da capital paraense, o Instituto Federal do Pará (IFPA), recebeu os dispositivos por volta de 9h45.

16 seções funcionam no local e as urnas ficaram guardadas na sala dos professores até o sábado, quando começarão a ser instaladas. Além das 16 urnas para o uso em cada seção, outras duas ficaram de reserva para rápida substituição caso haja algum problema ao longo da votação.

Só no IFPA são 5.890 eleitores que fazem parte da 76ª zona eleitoral, que compreende os bairros do Marco, Fátima e Nazaré e agrega 88.104 eleitores de Belém.

Este ano, a instituição não receberá os eleitores que costumavam votar na Escola Estadual Souza Franco, o que ocorreu na eleição de 2020 já que a escola estava em reforma. Segundo o prefeito do campus, Iago Guedes, está tudo pronto para receber os eleitores.

"Fizemos a limpeza. Tivemos aula até ontem (29). A revisão da estrutura elétrica e hidráulica foi feita ontem e está tudo ok para utilização. Vai ser tranquilo, se Deus quiser, com muita segurança em um pleito calmo e tranquilo para todos exercerem a democracia", diz.

No sábado, as urnas serão ligadas e instaladas para verificar se a data e a hora estão corretas para no domingo o mesário ligar a urna e emitir a zerésima, documento que representa o ponto de partida da votação nas eleições, quando antes de o primeiro eleitor entrar na cabine, o presidente da mesa imprime o relatório que confirma que a urna está zerada, ou seja, sem nenhum voto.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará realizará, também no sábado, a emissão do Relatório Zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização em evento público, a partir das 12h30, na sede do Tribunal.

A cerimônia tem o objetivo de comprovar que não há nenhum voto computado no banco de dados do referido Sistema. Participam do evento, a Comissão apuradora e de totalização para as eleições gerais de 2022 do TRE, composta pelo juiz eleitoral membro da corte, Edmar Pereira, que a preside, o juiz José Maria Rodrigues Alves Júnior e a juíza Rosa Navegantes. O procurador regional eleitoral substituto, Alan Mansur, também acompanhará a cerimônia.

São convidados ainda para acompanhar o processo representantes do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Federal, além de presidentes e representantes de partidos políticos, coligações e federações.