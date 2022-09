Onze municípios da região nordeste do Pará recebem reforço policial durante as eleições 2022

O 5º Batalhão de Polícia Militar receberá nesta sexta-feira (30) reforço para atuar nos onze municípios que correspondem ao batalhão, assim como Castanhal, na região nordeste do estado, no dia das eleições 2022.

O reforço no policiamento será de 80 policiais vindos de Belém, 65 novos policiais recém formados e 54 da jornada operacional, que são os policiais que estariam de folga no domingo, além de tropas do Exército Brasileiro que irão atuar em São Francisco do Pará e Curuçá. É o que explica o Coronel Francisco Galhardo, Comandante do 5º BPM.

“O planejamento foi realizado entre a Polícia Militar e o Cartório Eleitoral de Castanhal que é responsável pelos municípios de Castanhal, Inhangapí, Santa Maria do Pará e São Domingos do Capim. Vamos a todos os cartórios para atender aos agentes do TRE que solicitarem ajuda”, explicou.

O comandante do 5º BPM enfatizou ainda que a Polícia Militar dará apoio aos profissionais da imprensa que se sentirem ameaçados em seu direito de exercer o trabalho na cobertura jornalística deste 2 de outubro. Atendendo a uma recomendação do Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Coordenadoria do Núcleo Eleitoral do MPPA e 2ª Promotoria de Justiça Militar, expediu ao Comandante-Geral da Polícia Militar, José Dilson Melo de Spuza Júnior, a Recomendação Conjunta nº 002/2022, com o objetivo de que sejam adotadas todas as medidas cabíveis no sentido de que o efetivo da Polícia Miliar empregado durante as eleições de 2022.

“Em Castanhal teremos uma cobertura de 100% nas escolas e ainda com viaturas espalhadas pelas ruas. Ainda teremos o apoio da Guarda Civil Municipal e será garantido que nada sairá do controle e todos poderão se sentir seguros porque vamos estar prontos para qualquer acionamento”, disse o Coronel Francisco Galhardo.