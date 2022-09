Zonas Eleitorais de Marabá estão na contagem regressiva

A menos de 48 horas das eleições, as Zonas Eleitorais de Marabá estão nos últimos preparativos para iniciar a distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação. No cartório eleitoral da cidade, técnicos e servidores da Justiça Eleitoral conferem as 630 urnas e as organizam de acordo com as seções eleitorais. “O transporte das urnas eletrônicas será realizado amanhã (1), a partir das 6 horas”, afirma a chefe da 23ª Zona Eleitoral, Francinete Castelo Branco.

Segundo informações do cartório eleitoral, há 300 seções eleitorais no município de Marabá, tanto na zona urbana quanto rural. Ao todo, 1.264 mesários devem trabalhar no pleito deste domingo (2) para receber um público estimado em mais de 185 mil eleitores aptos a votar. As zonas eleitorais de Marabá compreendem também seções nos municípios de Nova Ipixuna e Bom Jesus do Tocantins, além das aldeias da Terra Indígena Mãe Maria.

O chefe da 100ª Zona Eleitoral chama atenção para o que é permitido e proibido no dia da eleição. “O eleitor pode se manifestar silenciosamente. Pode usar boné, adesivo, camisa, bandeira, mas não se manifestar além disso. Principalmente dentro do local de votação”, alertou Marcus Tristão.

Denúncias

Para denúncia de crimes eleitorais, o Disque Denúncia do Sudeste do Pará disponibiliza os contatos (94) 3323-3350 e (94) 98198-3350. O denunciante não precisa se identificar.