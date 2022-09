Eleições 2022: saiba como consultar os números dos candidatos

As eleições 2022 serão realizadas no próximo domingo, dia 2 de outubro, e muitos eleitores que vão às urnas eletrônicas ainda não sabem ou não lembram o número dos seus candidatos. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou como consultar a numeração pela plataforma digital do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como consultar o número do candidato?

Para acessar as informações não é necessário realizar nenhum login ou criar uma conta. Basta entrar no site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais e clicar na sua região de votação.

Primeiro passo. (Foto: divulgacandcontas.tse)

Após isso, uma aba com os estados será ser exibida na tela e, ao passar o mouse por cima, você consegue visualizar o resumo dos cargos, com a quantidade de candidatos para cada um.

Segundo passo. (Foto: divulgacandcontas.tse)



Ao escolher seu cargo de preferência, uma lista com todos os nomes, números e partidos políticos será disponibilizada.

Terceiro passo. (Foto: divulgacandcontas.tse)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)