Eleições 2022: Belém terá reforço na frota de ônibus do próximo domingo, diz Semob

Belém terá reforço na frota de ônibus no próximo domingo, dia 2 de outubro, devido ao primeiro turno das eleições de 2022, conforme informou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A medida foi anunciada na manhã desta quarta-feira (28), como parte da Operação Eleições 2022 da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

Segundo o coordenador de trânsito da Semob, Antônio Quingosta, a maioria das empresas que prestam o serviço de transporte público em Belém diminui a quantidade de ônibus aos domingos, com relação ao quantitativo que roda durante a semana. Entretanto, no primeiro turno das eleições de 2022, a situação deve ser diferente:

"No domingo geralmente essa frota diminui, mas neste domingo, por ser atípico, vai haver o aumento da frota que é para propiciar que o eleitor consiga chegar aos locais de votação", afirma.

A Semob não divulgou, em números, a quantidade ou percentual de veículos que devem rodar na cidade no próximo domingo, mas a proposta é que o número se equipare ao mesmo dos outros dias da semana.

Trânsito pode sofrer alterações durante as eleições

inda segundo as informações do coordenador de trânsito da Semob, Antônio Quingosta, o trânsito em Belém pode sofrer algumas mudanças temporárias durante o próximo domingo, em virtude das eleições. Os dois pontos em risco de sofrer interdição até agora partem de uma solicitação do próprio Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

"Dois pontos que o TRE solicitou a presença da Semob para possível interdição de trânsito, se houver necessidade: próximo ao prédio sede do TRE, na João Diogo, onde nós vamos estar com duas equipes no local que vão avaliar a necessidade de interdição da via no domingo; e no prédio da Pirajá, que é o Núcleo de Atendimento ao Eleitor, também se houver necessidade", explica.

Operação Eleições 2022

A Operação Eleições 2022 é realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) e integra diversos órgãos de segurança para atuar de modo ostensivo e preventivo ao longo do próximo domingo, 2 de outubro.

A operação inclui agentes da Polícia Militar (PM), Civil (PC) e Científica (PCP), além do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e departamentos de trânsito municipais, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e de Grupamentos Aéreos e Fluviais da Segup.