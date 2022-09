Pode votar de bermuda? Às vésperas das eleições, pergunta cresce nas buscas

Os brasileiros irão às urnas para votar em seus candidatos para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República no próximo domingo (2). Faltando apenas 6 dias para as eleições, algumas dúvidas sobre o que é permitido ou não no dia da votação surgiram e entraram nos assuntos mais buscados do Google, entre eles, o questionamento sobre a vestimenta permitida para ir votar, dado compartilhado pelo programador Marcelo Oliveira, e bastante comentado no Twitter.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Número de mulheres candidatas é o maior das últimas três eleições no país]]

Na postagem, Marcelo mostra que as pesquisas sobre poder ir votar ou não de bermuda são mais recorrentes em lugares mais quentes, como o Rio de Janeiro, Pará e Alagoas. Ainda na publicação, o programador mostra que muitas pessoas, em dúvidas, também pesquisavam informações sobre poder ou não ir à seção eleitoral utilizando chinelos ou regata.

Pode votar usando bermuda?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não determina um código padrão de vestimenta no dia da votação, portanto, é permitido utilizar bermuda, assim como chinelos e regatas.

Confira o que é permitido ou não no dia das eleições:

O que é permitido?

Bandeira, broche, adesivos, camisas com números e nomes de candidatos usados de forma individual e silenciosa, sem fazer propaganda de voto;

Utilizar o celular apenas para mostrar o e-Título. Em seguida, o eleitor deve entregar o aparelho ao mesário da sua sessão;

Utilização de bermuda, camiseta, camisa, chinelo ou estar descalço;

Levar, em um papel, os números dos candidatos escolhidos;

O que é proibido?

Uso de alto-falantes para promover determinado candidato;

Abordar ou tentar persuadir outras pessoas. É proibido durante o dia inteiro, não apenas em horário de votação;

Distribuir brindes de candidatos;

Violar o sigilo de voto na cabine de votação por meio de aparelhos como câmera fotográfica ou celular;

Realização de carreatas e comícios;

Qualquer ato que seja caracterizado como manifestação coletiva até o término do horário de votação, com ou sem a utilização de veículos, como por exemplo vestimenta padronizada e coletiva.

Distribuir “santinhos dos candidatos” dentro das seções eleitorais e fora. A ação ilegal é classificada como boca de urna.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)