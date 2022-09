Número de mulheres candidatas é o maior das últimas três eleições no país

As eleições gerais, no Brasil, registram o maior número de candidatas das últimas duas décadas. São 9.239 mulheres disputando um cargo eletivo. Em proporção, este número representa 33,81% das candidaturas aptas só de mulheres, isto é, aquelas que cumpriram com os critérios legais e foram deferidas pela Justiça Eleitoral.

No Pará, o percentual de candidaturas femininas ainda é maior do que o nacional: 34%, o que representa 358 mulheres concorrendo aos cargos de governo, senado, deputadas estadual e federal.

Os dados, acima, são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontando que, desde o ano de 2002, as eleições gerais no país não registravam uma participação feminina tão expressiva quanto a atual.

Atualmente, Pará tem 12 deputadas, 2 federais e 10 estaduais

De acordo com o TSE, as mulheres representam 53% do eleitorado do país, o que corresponde a 82 milhões de votantes. Apesar disso, elas ocupam apenas 17,28% das cadeiras no Senado. Na Assembleia Legislativa do Pará, atualmente, dos 41 deputados estaduais, somente 10 são mulheres. Na bancada federal paraense, dos 17 parlamentares, apenas duas são mulheres, as deputadas Elcione Barbalho, eleita nas eleições de 2018, e Vivi Reis, que foi era suplente e assumiu o cargo no lugar de Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém.

"Cada vez mais mulheres estão entendendo que o lugar delas também é nas Câmaras e Assembleias Legislativas e isso é um ganho importante para a nossa democracia. Há muitos anos, quando eu entrei para a política, éramos poucas e a briga por espaço para que fossemos ouvidas era grande porque a política não era vista como coisa de mulher", afirmou a deputada federal, Elcione Barbalho, que desde 1994 concorre a cargos eletivos no estado.

Representação feminina ainda é baixa

Mesmo diante do crescimento de candidaturas femininas, a deputada estadual Renilce Nicodemos, candidata à reeleição, frisa que a participação ainda é baixa. "Apesar de sermos maioria da população, a representação feminina na política ainda é muito pequena. Uma realidade que todas nós, mulheres, lutamos para mudar", disse ela.

"É uma necessidade aumentar a nossa representação. Temos o direito e o dever de ocupar todos os espaços, fazer valer nosso lugar de fala e lutar pelas causas que ainda nos sufocam, como a violência contra a mulher, as desigualdades no mercado de trabalho e tantas outras", seguiu Renilce.

Atualmente, na Câmara Federal, há instâncias representativas da luta ativa das mulheres, como a Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. No entanto, a deputada federal Elcione Barbalho também destaca a necessidade de as mulheres ampliarem os espaços políticos.

"Infelizmente, mesmo com os avanços, ainda estamos longe de representar no Poder Legislativo a parcela feminina do eleitorado, que é de 53%. Na Câmara somos apenas 15% de deputadas mulheres, eu sou a única deputada eleita da bancada do Pará. Acho que esse é o maior desafio, vencer o machismo que ainda acredita que mulheres não podem ocupar lugares de liderança", enfatizou Elcione.

Renilce espera que a votação em candidatas mulheres seja ainda maior nestas eleições gerais. "É o caminho para reduzir a violência, a discriminação e o preconceito", assinalou a deputada.

O primeiro turno de votação está marcado para 2 de outubro, o eventual segundo turno para os cargos de presidente e governador ocorrerá em 30 de outubro.