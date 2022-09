Mudança de local de votação: Mais de 5,8 mil eleitores de Belém vão votar na UsiPaz Cabanagem

O Tribunal Regional Eleitoral do estado do Pará (TRE/PA) anunciou que a Usina da Paz Cabanagem, em Belém, será um local de votação. Ela vai receber cerca de 5,8 mil eleitores de 13 seções da 73º zona eleitoral remanejados temporariamente ou permanentes a este novo colégio eleitoral. A maioria desses eleitores votava na Escola Municipal João Carlos Batista.

A corte destaca ainda a importância dos eleitores ficarem atentos às alterações realizadas pela Justiça Eleitoral. É possível verificar se houve mudança do seu local de votação por meio de consulta no site do TRE do Pará seguindo o caminho: área “Eleitor e Eleições”, “Título de Eleitor”, “Título e local de votação - Consulta por nome” ou acessar o link direto clicando aqui: https://www.tre-pa.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao.

O eleitor também pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no topo da página principal, na área “Eleitor e Eleições”, “Título de Eleitor”, “Título e local de votação - Consulta por nome” ou acessar o link direto clicando aqui: https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome.

A Justiça Eleitoral ainda disponibiliza o Disque-Eleitor, que atende pelo número 148, das 8h às 14h, segunda a sexta, das 8h às 19h na semana de 26 a 30 de setembro e das 7h às 17h nos dias 01 e 02 de outubro. A ligação é gratuita e atende todo o estado do Pará.

Outra forma de consultar o local de votação é por meio do aplicativo e-Título. Para isso, basta acessar a opção “Onde Votar”. No domingo da votação o aplicativo não poderá ser baixado, mas os dados do título eleitoral funcionarão normalmente.