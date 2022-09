Eleições 2022: saiba qual é a ordem de votação e como fazer 'colinha' dos números

As eleições 2022 serão realizadas no próximo domingo, dia 2 de outubro, e muitos eleitores que vão às urnas eletrônicas ainda não sabem como será a ordem de votação para os cargos de senador, deputado estadual, deputado federal, presidente e governador. Ao todo, serão 16 números que cada cidadão deve ter em mente antes de apertar a tecla "confirma". Pensando nisso, o Oliberal.com explicou como será a sequência dos cargos e como fazer "colinha" dos números. Confira.

Como funciona a votação?

Ao apertar os números do candidato, a tela da urna exibe o nome e fotografia do escolhido pelo eleitor, além da sigla do partido político e do cargo disputado. Ao fim de cada uma das cinco confirmações, o aparelho emite um pequeno som. Já ao final completo da votação, o som permanece por um período mais longo. Veja o vídeo:

Qual é a ordem de votação?

1º voto: Deputado federal (quatro números) + tecla confirma 2º voto: Deputado estadual (cinco números) + tecla confirma 3º voto: Senador (três números) + tecla confirma 4º voto: Governador (dois números) + tecla confirma 5º voto: Presidência da República (dois dígitos) + tecla confirma

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) incentiva que os eleitores levem uma "colinha" com o número de cada candidato em um papel comum, de preferência na ordem de votação, para que não haja confusão nas urnas.

