TRE escolhe seções que passarão por Auditoria da Votação Eletrônica neste sábado; entenda

Nas eleições deste ano, 25 seções passarão pelo Teste de Integridade, que ocorrerá no mesmo dia da eleição, no Mangueirinho, em Belém, e no Centro de Convenções Carajás, em Marabá. Outras duas seções serão utilizadas no Teste de Integridade com biometria de eleitoras e eleitores voluntários, que será realizado no Planetário, em Belém, e oito serão destinadas ao Teste de Autenticidade, que ocorre na própria seção eleitoral escolhida.

A escolha dessas 35 seções que passarão pela Auditoria da Votação Eletrônica 2022 será neste sábado, véspera do pleito, em cerimônia programada para iniciar às 8h, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). Entidades fiscalizadoras e representantes dos partidos políticos, federações e coligações foram convidados para participar do evento.

VEJA MAIS

Conforme informações divulgadas pelo TRE, caso as entidades convidadas não indiquem um número suficiente para a auditoria, a lista poderá ser complementada por sorteio. Logo após a escolha ou sorteio das seções eleitorais, as urnas eletrônicas destas seções serão recolhidas por servidores do TRE em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal.

A escolha ou sorteio das seções atende a uma limitação de alcance. Em Belém, por exemplo, só poderão ser escolhidas seções acessadas por via rodoviária, que fiquem, no máximo, a três horas de viagem de ida e três de volta. Em Marabá, serão dez seções, com limitações de alcance de quatro horas para ir e quatro para voltar.

O Tribunal Regional Eleitoral explica ainda que, durante a cerimônia, após a escolha das seções, será lavrado ata assinada pelas entidades fiscalizadoras, auditores externos, Ministério Público e Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (CAVE). E após recolhimento das urnas, ocorre cerimônia de lacração das urnas e o recolhimento delas na sala de guarda no Mangueirinho e no Centro de Convenções de Marabá, que também serão lacradas.