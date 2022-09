Candidatos à Presidência da República apresentam propostas no último debate antes do 1º turno

Chegou ao fim, após quase três horas e meia, o último debate entre os candidatos à Presidência da República, que começou às 22h30 desta quinta-feira (30), transmitido pela TV Globo e mediado pelo jornalista William Bonner. Os presidenciáveis Luís Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT). Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Luiz Felipe D’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) apresentaram propostas e se questionaram mutuamente.

Seguindo a legislação eleitoral, foram convidados os candidatos de partidos com representação mínima no Congresso Nacional de cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum.

O evento foi transmitido ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1, direto dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Regras

O posicionamento dos candidatos foi definido por ordem alfabética do primeiro nome. Da esquerda para a direita: Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Padre Kelmon, Luiz Felipe D’Ávila, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Soraya Thronicke.

O debate teve quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados em sorteio. Ao final do quarto bloco, cada candidato apresentou suas considerações finais, seguindo as regras acordadas.

Os candidatos tiveram 30 segundos para fazer as perguntas e um minuto para a réplica, enquanto o candidato que respondeu teve três minutos, que pôde dividir como quiser, entre a resposta e a tréplica.

As perguntas, em ordem sorteada previamente, foram feitas de candidato para candidato. O candidato escolheu para quem direciona sua pergunta, entre os que ainda não responderam naquele bloco. No bloco de temas determinados, a mecânica foi a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que foi abordado.